Když Rusové znásilňují…

Je toho teď nějak moc, přiznávám. I na mě. K tomuto závěru jsem dospěl ve čtvrtek večer. Hlavou se mi honí všechny oběti, které sovětská armáda za druhé světové války podstoupila. Vojáci riskovali své životy. A v desetitisících umírali. Zatímco doma na ně marně čekaly rodiny. Ženy a děti, těžce zkoušené osudem. Vše se dělo v zájmu míru a lepšího uspořádání světa. Bez fašistů a zvůle. Tedy bez toho, čeho jsme si užívali poslední roky a desetiletí. Ale čeho si naprosto nevážíme.

Ale - jak se všem hrdinům odvděčujeme dnes? Už nějakou dobu o tom přemýšlím. Počínaje růžovými tanky, přes hanobení pomníků. A ve čtvrtek mne tyto myšlenky přepadly znovu. Při zhlédnutí filmu Žena v Berlíně na Prima MAX. O co jde? Asi bych začal synopsí. Ta zní takto: »V dubnu roku 1945, kdy Rusové vpochodovali do zruinovaného Berlína, započalo trápení civilního obyvatelstva. Masové znásilňování žen různých věkových kategorií ruskými vojáky je na denním pořádku. Autor přináší zdrcující pohled do zákulisí těchto událostí.«

Válka je mimořádná událost v lidském životě. Tam se lidé mění na zvířata. Nechci obhajovat žádný zločin či přečin. Ale mám pochopení pro ledacos. Zvlášť po hrůzách, které se mnoha lidem postaví do cesty. Nechci obhajovat jakékoli excesy ze strany osvoboditelů. Voják je jen voják. Zvlášť po všech těch útrapách. Nezaměňujme však příčinu za následek. A viníky za – spravedlivé – soudce.

Ano, pokud by tomu skutečně bylo tak, jak onen filmový »skvost« napovídá, pak je to odsouzeníhodné se vším všudy. Ale bohužel na mne snímek Žena v Berlíně, mimochodem natočený Němci – v koprodukci s Polskem, působil jako totální agitka. Na jedné straně hodní Němci a na druhé zlí Rusové. Navíc mající vypatlané hlavy. Místo hrdinů jsou tu najednou vygumované mozky, které »ho« neudrží v kalhotách, kdykoli vidí ženu od osmi do devadesáti let. A na csfd.cz se ještě dozvíme, že »za smilnění ruských vojáků zaplatily životem 3 miliony německých žen, přitom každá byla znásilněna v průměru dvanáctkrát «.

Co dodat? Už jsem to celé konečně pochopil. Na osvobození od fašismu se podíleli Američané i Rusové. Budiž. Zatímco však ti druzí uvedení při tom znásilňovali vše, co dýchá, ti první se dokázali v každém okamžiku ovládnout, protože nejsou přece takoví jako sovětská zvířata. Zajímavé. O milionech ruských žen znásilněných wehrmachtem ani slovo. Stejně jako o řadě sovětských důstojníků, kteří neváhali za stejný přečin své vojáky dokonce zastřelit…

Opravdu se vám nezdá, že se dnes filmy – a nejen ony – točí jednostranně!? A aniž věřím v posmrtný život, neotáčejí se náhodou stateční vojáci umírající nejen za sovětskou vlajku, ale i za svobodu většiny Evropy, v hrobě? Ani bych se nedivil.

Máme tu hodné Němce a zlé Rusy. Proč mne tyto myšlenky přepadají zrovna v době, kdy řešíme kauzy kolem novičoku, ukrajinského fašismu, sankcí - a také nových nestoudných požadavků sudetoněmeckého landsmanšaftu?...

Petr KOJZAR