Jde o data a Velkého bratra

Hitem dneška je prozrazování osobních dat. I proto si Zuckerberg, šéf Facebooku, musel sypat na hlavu popel ve Spojených státech a minulý týden i v Londýně. Tvářil se provinile, chápu ho. Nedej totiž bože, že by mu senátoři (byť je to nepravděpodobné) poněkud omezili jeho podnikání. A tak se jen zkroušeně zavázal, že napříště budou lépe chránit osobní údaje.

Osobně si myslím, že oba státy na zmíněné vysoké úrovni to dělaly jen proto, aby odhalily nějakou »ruskou stopu«, ale to zřejmě nevedlo nikam. Ale nejde mi o Zuckerberga a jeho Facebook, ale o údajnou obranu osobních dat. Skutečně všem, kteří o tom hovoří, jde o tento záměr? Proč jinak svá osobní data, svůj telefon či email, musíme dávat snad i prodavači v »tabáku«? Shromažďují je úřady, shromažďují je prodejci, jsou podrobně vedeny v katastrech i u zdravotních pojišťoven. Jistě, nejsou tu zprávy o našich kontech, tedy o případných přesunech peněz, ale ty přece jsou zase u našich bank a pojišťoven. Stačí jen systémy propojit a víte všechno. Jak jinak by se např. ve Spojených státech dozvěděli leccos o lidech, které mají v »zorném poli«, a neříkejme, že tomu je jen u teroristů. Miliony dat, jak přiznal i americký tisk, jsou v databázích o amerických občanech a v nemálo případech i o nás. Proto mnohé na nás americké úřady vědí již při případné žádosti o vízum.

Jen si na základě dotazníku připojovaného k žádosti o vízum nějaký ten údaj doplní a založí pak pro všechny případy.

Tak tedy vzniká a stále se doplňuje databáze o nás. Jen není zatím zřejmě jedno centrum, které by shromažďovalo všechny údaje o všech, aby každého z nás mohlo sledovat. Tedy Velký bratr. Kdo je tím Velkým bratrem? Těžko říct. Člověku se nabízí jen jedno slovo: Kapitál, ale i kapitál není jeden, ale bojuje o moc podle darwinovského axiomu, že silnější vítězí. Ale už se, i když jsme zatím v počátcích, snaží. Jinak by na naše soukromá telefonní čísla, na naše soukromé e-maily, nedocházely různé nabídky věcí, které nepotřebujeme, či novými nabídkami chtěly přebít naše současné zakotvení u firem jiných značek. Jinak by někdo třeba i z Kamerunu, nám nenabízel své podivné služby, či některým z nás zamítli v zemi, kam bychom chtěli jet, udělit vízum.

Nemyslím, že by v tom všem »jely« ruské tajné služby, což je moderním »šlágrem« některých současných západních zemí, »našich přátel«, spíš myslím, že »naši přátelé« jsou stále zvědavější. Také »se o nás starají«, i když oficiálně brání naše svobody.

Mít přehled je přece potřebné. I proto existuje odbor ministerstva vnitra, jenž sleduje »hybridní informace« a na základě jejich vyhodnocení nám pak sdělí, co si máme myslet. Také Evropská unie má své zájmy. A tak mě napadlo: Neměli ten Brecht ve své Žebrácké opeře nebo Brdečka ve svém Limonádovém Joeovi přece jen pravdu, když na závěr nám jako jednu partu představili…, ale pozor, nechci být žalován. Raději se podívejte na zmíněná díla.

Otakar ZMÍTKO