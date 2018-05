Diplomatické iniciativy se chopily Koreje

Nejvyšší představitelé obou korejských států se v sobotu po měsíci překvapivě opět setkali v demilitarizovaném pohraničním pásmu.

Podle médií o tom informovala oficiální agentura KLDR. Vrcholná schůzka se uskutečnila poté, co americký prezident Donald Trump v minulých dnech zrušil a poté opět připustil konání červnového summitu s vůdcem KLDR Kim Čong-unem.

USA ale podle posledních informací z Bílého domu s přípravami na jejich setkání dál pokračují. O víkendu zamířila třicetičlenná delegace amerického ministerstva zahraničí a prezidentské kanceláře podle plánu do Singapuru, potvrdila v sobotu Trumpova mluvčí Sarah Sandersová.

Prezidentský úřad v Soulu podle agentury Reuters uvedl, že jihokorejský prezident Mun Če-in a Kim Čong-un hovořili o možnosti, že by se Trump a vůdce KLDR nakonec přece jen mohli setkat. »Oba vůdci si otevřeně vyměnili své pohledy na to, jak úspěšně uspořádat severokorejsko-americký summit a uvést do praxe pchanmundžomskou deklaraci,« uvedl v prohlášení Munův mluvčí s odkazem na společně přijatý závěr první schůzky obou lídrů v pohraniční obci Pchanmundžom. Tam se před měsícem shodli, že jejich země budou pracovat na úplném odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova a usilovat o to, aby ještě letos mohla být podepsána mírová dohoda, která by nahradila smlouvu o příměří, jíž skončila korejská válka z let 1950-53.

Trump nedlouho po čtvrtečním odvolání summitu s Kimem prohlásil, že není vyloučeno ani jeho konání v původně plánovaném termínu 12. června v Singapuru. Podle některých komentátorů je sobotní mezikorejská schůzka zjevným signálem, že se setkání Trump - Kim může přeci jen za dva týdny a jeden den konat.

Kim Čong-un podle agentury KCNA vyjádřil při jednání »pevnou vůli« setkat se se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na summitu 12. června. Podle agentury se lídři obou států také dohodli, že se v budoucnu budou setkávat pravidelně. Další schůzka na nejvyšší úrovni by se měla konat 1. června, uvedla agentura Reuters.

(čtk)