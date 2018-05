ANO podlě Brabce nemá plán B pro případ neúspěchu referenda v ČSSD

Hnutí ANO nepřipravuje žádný plán B pro případ, že by referendum ČSSD o vstupu do společné vlády nedopadlo kladně. Kdyby taková situace nastala, hnutí ANO by o ní muselo jednat. V Otázkách Václava Moravce v České televizi to řekl místopředseda ANO a vicepremiér v demisi Richard Brabec. Sociální demokraté až do půlky června ve vnitrostranickém referendu hlasují, zda má jejich strana vstoupit do menšinové vlády hnutí ANO podporované komunisty.

"Nemáme plán B, nepřipravujeme ho. Odmítám to, že bychom jednali naoko se sociální demokracií a mezitím připravovali nějakou variantu viz ta takzvaná hlasovací mašinerie," řekl Brabec. Hlasovací mašinerií nazývají některé opoziční strany společné hlasování SPD Tomia Okamury a KSČM s hnutím ANO. Tato formace má ve Sněmovně 115 hlasů.

Brabec řekl, že předčasné volby pro něj nejsou řešením. Také podle předsedy ODS Petra Fialy jsou předčasné volby úplně poslední možností. V tom se s nim shodl i předseda Pirátů Ivan Bartoš, když prohlásil, že jde o poslední variantu po třetím neúspěšném pokusu o sestavení vlády.

Prezident Miloš Zeman v uplynulém týdnu řekl, že jmenuje předsedu ANO a premiéra v demisi Andreje Babiše premiérem znovu, a to bez ohledu na výsledek sociálnědemokratického referenda. Opět se také vyslovil proti předčasným volbám.

Fiala v debatě řekl, že nastala nejhlubší a nejdelší politická krize od roku 1989 a největší odpovědnost za ni nese Babiš. Obvinil ho z toho, že nechodí do politických debat a nekonfrontuje se s politickou opozicí. Spoluviníkem je podle něj i prezident Zeman, který říká ANO, aby nehledalo většinu ve Sněmovně, protože Babiš bude premiérem za každou cenu.

Předseda Pirátů Bartoš poznamenal, že někdy se podaří ve Sněmovně zeptat se Babiše na některé věci, premiér ale podle něj odpovídá jen na to, co chce. Podotkl, že Brabec i další ministři jednobarevné vlády ve Sněmovně většinu času jsou, naproti tomu Babiš si odříká své a odchází. "Takže my jako opoziční poslanci se tam koukáme na prázdné vládní lavice," dodal. Připomněl, že v uplynulém týdnu musela Sněmovna na schůzi některé vládní body přeskočit, protože nebyl přítomen zástupce vlády.

Brabec vládu hájil s tím, že Babiš se debatám nevyhýbá a premiéři v minulosti často neseděli ve Sněmovně kvůli různým pracovním povinnostem.

Komunisté už dříve avizovali, že vládu nepodpoří, pokud bude chtít rozšiřovat české vojenské mise v zahraničí. Brabec řekl, že pro něj osobně i pro ANO není přípustné dát za jakoukoli cenu do sázky prozápadní směřování země.

(čtk)