Je Trumpovo vyjednávání důvěryhodné?

Kdo s kým Bojuje? Takový byl název druhé části Otázek Václava Moravce (OVM) v České televizi, kde o sporu mezi USA a Severní Koreou hovořili bývalý ředitel Vojenského zpravodajství Petr Pelz a historikové Igor Lukeš z Univerzity v Bostonu a Martin Kovář z Univerzity Karlovy.

Nejasnosti schůzky převládají

Prezident USA Donald Trump nedávno dopisem zrušil konání ostře sledovaného přelomového summitu, na kterém měl jednat s lídrem KLDR Kim Čong-unem 12. června v Singapuru dopisem s odůvodněním na nepřátelství KLDR. Svět s napětím čekal na reakci Severní Koreje. Ta překvapivě reagovala smířlivě slovy viceministra zahraničí. Trump pár hodin nato oznámil, že konání summitu v původním termínu je stále možné! Nejasnosti převažují.

»Příznivci prezidenta Trumpa by argumentovali zřejmě tak, že právě tak to samotný Trump chce, to znamená, že vyjednává na samotné hraně. Trump je právě to nové koště, které jeho příznivci chtěli přivést do mezinárodní politiky,« uvedl v úvodu pořadu historik Igor Lukeš z Univerzity Boston. Dodal, že skutečnost je úplně jiná, totiž, že diplomacie a mezinárodní vztahy nejsou pro amatéry.

Diplomacie není byznys

»Trump se nyní řídí i v tomto vyjednávání svými životními zkušenostmi, kdy vyjednával třeba stavbu nového mrakodrapu v New Yorku, nebo koupi casina v New Jersey. Pokouší se zkrátka používat stejné metody vyjednávání na hraně tak, jako v byznysu, a tohle v tomto případě nefunguje,« zdůraznil Lukeš. Dodal, že z jeho pohledu je hrdinou tohoto příběhu Jižní Korea a její prezident, který trpělivě a ze zákulisí se snaží strany přimět k mírovému jednání.

»V politických mezinárodních jednáních nejde jenom o tom, že se něco dojedná, ale že se vůbec jedná,« uvedl v této souvislosti historik Martin Kovář z Univerzity Karlovy s tím, že i tato nejasná jednání jsou toho důkazem a že věří, že se USA a Severní Korea vrátí k jednacímu stolu.

Korejci se domluví sami

Poslanec Alexander Černý (KSČM) v této souvislosti pro Haló noviny uvedl, že má pocit, že se Korejci bez Američanů naopak úplně klidně mohou obejít. »Možná by to byl návod i pro jiné, aby se pokusili Američanů vyvarovat, protože je naprosto evidentní, že u nich člověk skutečně nemůže vědět, zdali americký prezident Trump to, co říká, myslí vážně, nebo ne,« vysvětlil Černý. Dodal, že měl tu čest být před několika lety v Jižní Koreji a už tehdy tam byla cítit velmi silná snaha Jihokorejců zmíněný problém řešit, a to jednáním a spojením obou korejských zemí.

»Chtěli se poučit i z obdobných procesů v Evropě, a jestli u nich stále převažuje mínění, že jim dohromady bude lépe, tak jsem optimistou a věřím, že snaha Jižní a Severní Koreje může zcela stačit, a to i bez amerického zprostředkovatele,« uzavřel Černý.

Trumpova nečitelnost

Americký prezident Trump ještě v pátek naznačil možnost, že summit se přece jen 12. června konat může, a to za určitých okolností. Přivítal snahu KLDR a naznačil, že summit může být nakonec zachráněn.

»Bylo to od nich velmi hezké vyjádření,« řekl Donald Trump reportérům. »Uvidíme, co se stane, summit 12. června může být. Mluvíme s nimi. Velmi jej chtějí. Rádi to podnikneme,« naznačil dále tajuplně nečitelný Trump.

Další obrat politiky Trumpa vrací horečnatou aktivitu nazpět do Bílého domu, diplomaté podle médií pracují na plné obrátky.

Podle amerického ministra obrany Jima Mattise se summit může konat, pokud to diplomaté USA zvládnou. Podle mluvčí Bílého domu se teprve má rozhodnout, zda představitelé Bílého domu dodrží plán a pocestují do Singapuru v příštích dnech připravit samotný summit.

To, zda se zmíněný summit skutečně bude, nebo nebude konat, není možné jakkoliv odhadnout, shodli se v OVM její nedělní hosté.

(rad)