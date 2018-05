Netradiční módní přehlídka

KSČM jde o narovnání pravicových křivd

KSČM je ochotná tolerovat vládu nejen kvůli prosazení svých priorit, ale také kvůli tomu, že by jinak mohlo hrozit třeba i majetkové vyrovnání s Němci odsunutými po druhé světové válce.

Zaznělo to v sobotu na setkání členů a příznivců KSČM na zámku v Brtnici, které zorganizoval Okresní výbor KSČM Jihlava a moderovala ho jeho předsedkyně Helena Vrzalová. Místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič v úvodu popsal, proč je KSČM ochotná tolerovat vládu. »Chceme, aby se alespoň zčásti narovnalo to, na čem se podílely především ODS, TOP 09, STAN a lidovci, ať už se jedná o různé restituce, privatizace či ořezávání sociálních věcí,« uvedl Grospič a popsal sedm pro komunisty stěžejních bodů, na nichž se KSČM dohodla s hnutím ANO. »Máme navíc i výhrady k bezpečnostní politice a jsme si vědomi, že nejslabším článkem koalice zjevně budou sociální demokraté, kteří tlačí na to, aby zahraničněpolitická orientace byla ve vztahu k Severoatlantické alianci nekritická,« nastínil Grospič a připomněl, že KSČM nechce, aby se Česká republika podílela na rozpoutávání ohnisek napětí ve světě.

Grospič dále upřesnil, že KSČM je ochotna vládu tolerovat nejen kvůli programovým prioritám. »Ten krok vidíme jako nutný vzhledem i k tomu, že zejména TOP 09 a lidovci tady v podstatě skrytě připravovali kroky k takzvanému narovnání se sudetskými Němci a nelze vyloučit, že by pak na pořadu dne byly i majetkové záležitosti vůči Němcům odsunutým po druhé světové válce,« varoval Grospič.

Místopředseda ÚV KSČM Václav Ort doplnil, že KSČM má po letech v opozici konečně šanci prosazovat svůj program a i kdyby dokázala prosadit jenom oněch sedm bodů, které s ANO vyjednala, bude to pro občany České republiky výhra. KSČM se ale samozřejmě bude snažit o mnohem víc.

Václav Ort a Stanislav Grospič

Za práci bychom měli dostávat víc

Pak přišel prostor i pro dotazy občanů, na které řečníci ochotně odpovídali. Ort například odpovídal na dotaz, proč jsou u nás o tolik výrazně nižší platy, než dostávají zaměstnanci třeba v Německu? »Tak to bylo nastaveno už v minulých letech. Pravicové vlády znehodnotily korunu, zprivatizovaly nám průmysl, zemědělství a prakticky celou republiku. Do toho chaosu přišly jiné zahraniční firmy a těm se nechtělo platit české dělníky,« uvedl Ort. »My si na to zvykali a dopracovali jsme se tak k tomu, že dnes skutečně máme platy, jaké máme, dělníci přitom chodí z práce do práce, ale za svá práva se příliš neberou. Když je vyzvete ke stávce, tak nepůjdou, protože jsou rádi, že tu práci mají, tak to u nás bylo nastaveno a KSČM se to samozřejmě snaží změnit,« vysvětlil Ort.

Prosluněné setkání bylo zakončeno vskutku originální módní přehlídkou pod taktovkou Petra Vacka, která všechny přítomné upřímně pobavila. Odpoledne zpříjemňovala také hudební skupina JCS Salavice, pro děti byly připraveny hry, soutěže a skákací hrad. Připraveno bylo i bohaté občerstvení a losovala se tombola o zajímavé ceny. »Máme krásné počasí, užíváme si zde tohoto odpoledne a za námi stojí skvělá kapela,« shrnul předseda KV KSČM Vysočina Zdeněk Ondrušek.

