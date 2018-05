Prozření předsedy Tuska

Člověk se nepřestává divit, když poslouchá zprávy našich televizí. Někdy, když vyprávějí o minulosti, zdá se nám, že jsme žili jinde a ve zcela jiných dobách. Nedávno v pořadu z jednoho izraelského kibucu, jenž byl uváděn Donutilem a Bartoškou, jsme před představením obydlí »kibucanů« vyslechli bonmot druhého z herců o tom, že polorozpadlé domy tu nejsou. To prý bylo za komunismu.

Je dost starý, aby věděl, že žádný »komunismus« tu nebyl. A pokud jde o ony rozpadající se domy? Zřejmě nejezdíval na venkov, na jižní Moravu, na Slovensko a jinam. Pokud by tam jezdil, věděl by, že vesnice se za léta socialismu prudce změnily. Stát dokonce těm, co stavěli, přispíval nemalé peníze. To dnes není. A zda něco podobného, jako bezúročné půjčky, měli v izraelských kibucech, jsme se nedozvěděli.

Ale zmínil jsem se o tom divení. Minulý týden při vyslechnutí několika zpráv jsem se divil ještě víc než při poslechu onoho výše uvedeného pořadu. Na obrazovce televize se totiž objevil předseda Evropské rady Donald Tusk a okomentoval některé kroky americké administrativy překvapivým výrokem: »Evropa by měla být prezidentu Trumpovi vděčná, protože díky jemu jsme se zbavili iluzí.« A koncem týdne si český premiér Andrej Babiš dovolil dokonce prohlásit, že »Evropa má problém s Ruskem i s USA«. Opomněl říci, že onen problém s Ruskem je vlastně také problémem USA.

Neumím si představit, že dříve by si někdo něco podobného odvážil vyslovit. Spojené státy byly přece vzorem nejen demokracie, a proto měly právo amputovat onu demokracii do celého světa. Dokonce i do těch zemí, které ji z těch či oněch důvodů nechtěly. Neuvědomovaly si totiž, že »žít bez americké demokracie je vlastně nežít vůbec«.

To, co Trump činí, dělali ovšem i předchozí američtí prezidenti. Rozdíl je v tom, že ti dřívější všechno zahalovali do přijatelných nebo mlžných obalů. Trump jde na to přímo, a kdo ho nechce poslouchat, je nepřítel Spojených států a podle toho také dopadne. Platí přece heslo: Když nejdeš s námi, jdeš proti nám. A metla se vždycky najde a vůbec nebude sametová.

Jaroslav KOJZAR