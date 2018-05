Marta Semelová se zástupci spolku Šance na návrat a majitelem Dark Velvet Cafe Bar (uprostřed).

Semelová besedovala se studenty, zajímalo je petiční právo

O tom, jak funguje Zastupitelstvo hlavního města Prahy, si se studenty Střední odborné školy Drtinova a Střední školy veřejnoprávní a Vyšší odborné školy prevence kriminality a krizového řízení Trivis ve středu 23. května besedovala předsedkyně pražských zastupitelů KSČM Marta Semelová. Besedu uspořádal spolek Šance na návrat, který pomáhá lidem po výkonu trestu vrátit se do plnohodnotného života a spolupracuje i se školami.

Studenti chtěli znát fakta především o petičním právu. Semelová je s nimi seznámila: petici může iniciovat a podepsat člověk starší osmnácti let, přitom pod peticí, kterou se musí zabývat pražské zastupitelstvo je nutných minimálně tisíc podpisů (u Poslanecké sněmovny je to deset tisíc podpisů). Zastupitelka připomněla některé petice, kterými se pražští zastupitelé zabývali - třeba týkající se pouličního umění, omezení cyklistiky v centru města nebo toho, aby nebyla zastavěna piazzeta u hotelu InterContinental. »Petice bývají zařazeny na konec jednání pražského zastupitelstva, které může skončit v sedm večer, ale také o půlnoci. To je problém, protože lidé si musí brát dovolenou a nevědí, kdy na to, co je trápí, přijde řada. Pokoušeli jsme se, a znovu se pokusíme, o stanovení pevné hodiny na projednávání petic,« uvedla Semelová. Zmínila i možnost místních referend.

Praha je obcí i krajem

Studenty informovala o tom, že Praha se řídí speciálním zákonem, má 57 městských částí, z toho 22 správních, je obcí i krajem, volby do pražského zastupitelstva se ale konají spolu s komunálními (letos 5. a 6. října), nikoli krajskými. Počet zastupitelů v novém funkčním období stanoví vždy zastupitelstvo dosluhující - může být v rozpětí 55 až 70, v současné době je jich 65. Uvedla, které kluby jsou v pražském zastupitelstvu zastoupeny (ANO, ČSSD, Trojkoalice, KSČM, Piráti, ODS, TOP 09 a nezávislých, ODS a Nezávislí) a jaká koalice v současnosti vládne (ANO, ČSSD a Trojkoalice-Zelení, KDU-ČSL a STAN). Informovala i o činnosti výborů (coby poradních orgánů zastupitelstva) a komisí (poradních orgánů Rady hlavního města Prahy). »Jednání zastupitelstva a výborů je veřejné,« uvedla. Sama působí ve výboru zabývajícím se sociální a školskou problematikou. Mezi zranitelné skupiny podle jejích slov patří samoživitelky a samoživitelé, kterým partner či partnerka neplatí alimenty na dítě, nebo kupříkladu staří lidé, kteří mají mnohem nižší důchod než nájem a vyřizovat si dávky na bydlení je pro ně administrativně náročné nebo se stydí si o pomoc říci. »Praha má nejdražší bydlení v celé Evropské unii,« zdůraznila.

Bezdomovectví je ostudou společnosti

Do problematické situace se dostávají i děti opouštějící dětské domovy, které jsou ohroženy bezdomovectvím. Lidé, kteří už na ulici skončili, jsou další skupinou, které se Semelová snaží pomáhat. Stačí podle ní jedno klopýtnutí, třeba nezaplacená složenka, a když nikdo nepodá pomocnou ruku, člověk se ocitne na dně, ze kterého je těžká cesta zpátky. »Člověk, který celý život pracoval, něco vytvářel, se ranou osudu ocitne na ulici. Bezdomovectví není ostuda lidí, kteří nemají domov, ale této společnosti, že to dovolí,« uvedla. V Praze je podle jejích slov asi sedm tisíc lidí bez domova, přicházejí sem lidé z celé České republiky i ze zahraničí, bezdomovectvím jsou ohroženy stovky tisíc rodin. Skupinou, která je bezdomovectvím ohrožena, jsou i lidé vracející se z výkonu trestu, proto Semelová začala již před časem spolupracovat s předsedou spolku Šance na návrat Petrem Urbanem, respektive celým spolkem. Těmto lidem je třeba zajistit práci a bydlení, dát jim druhou šanci, aby se opět neocitli na scestí. Semelová vítá i to, že spolek pořádá besedy, jako byla tato.

Zajímavosti o Praze

Středeční dopoledne odlehčila otázkami pro studenty, kterými se média před minulými volbami snažila nachytat politiky. Třeba: Která pražská ulice je nejdelší? Plzeňská. Nebo: Jaký je nejvyšší pražský vrch? Teleček na Zličíně. Některé dotazy studenti zodpověděli na první dobrou - třeba, že nejvyšší chrám v Praze je chrám svatého Víta, nejstarší pražský most je Karlův a nejvyšší stavba v metropoli je Žižkovská věž. Zapeklitá byla otázka, kolik věží má stověžatá Praha… Kolem pětiset. Jako letitá kantorka se Semelová snaží pomáhat veřejným školským zařízením - Střední odborné škole Drtinova, s jejímiž studenty nyní besedovala, před lety coby pražská zastupitelka výrazně pomohla, když jí hrozilo zcela nesmyslné zrušení. To však studentům neřekla, stejně tak politicky neagitovala. Zázemí pro příjemné setkání poskytl Dark Velvet Cafe Bar v Husitské 15, jehož vkusná zahrádka s popínavým břečťanem na zdi přispěla k celkově pohodové atmosféře. Cestou po Husitské bylo možné si povšimnout, že nejrůznější provozovny v rozkopané ulici nezažívají úplně lehké časy, neboť se tam nepohybuje tolik lidí jako v běžném režimu. Nutné je ale ocenit dělníky, kteří náročnou práci, aby Husitská byla opravená a zase sloužila všem, provádějí, a to i navzdory často měnícímu se počasí.

Marta Semelová se zástupci spolku Šance na návrat a majitelem Dark Velvet Cafe Bar (uprostřed)

