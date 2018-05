Jak bude vypadat nová pražská čtvrť?

Záměr postavit vládní čtvrť oživil úvahy o tom, jak by měla vypadat zástavba celého rozvojového území Bubny-Zátory. V minulém funkčním období zorganizovala radnice Prahy 7 dvě besedy na toto téma s často vyhrocenou diskusí. KSČM zastávala stanovisko, že by se tam se skončením pracovní doby úřadů a firem neměl prohánět vítr, ale dostatek cenově dostupných bytů by měl zajistit plnohodnotný městský život. Jde totiž o lokalitu o rozloze zhruba 110 hektarů, tedy jen o něco menší než Staré Město. Není to jednoduchá debata, protože hl. m. Praha v bouřlivých 90. letech prodala většinu pozemků developerům, kteří chtějí především vydělat. Po akvizici společnosti Orco je tam nyní největším vlastníkem společnost CPI Radovana Vítka. Nové vedení městské části Praha 7 prakticky rezignovalo na aktivní prosazování případné vlastní představy o nové čtvrti, takže jednání na čtyři roky zřejmě usnula.

Teď se blíží další komunální volby, a tak se probudila i pražská radnice. Institut plánování a rozvoje hodlá do konce května vypsat tendr na zpracování územní studie. Tu by vítěz měl dodat na podzim. Je tedy otázkou, zda po volbách zase neskončí v šuplíku jako předchozí studie. Podle informací z tisku magistrát už stanovil alespoň základní zadání pro vymezení zastavitelných ploch, výšku budov a veřejných prostranství. Přesněji by studie měla počítat s tím, že 60 % plochy připadne na bytové domy, v nichž by měly být byty od sociálních, cenově dostupných až po ty drahé. Minimálně 10 % bytů má být malometrážních. Na první pohled bychom měli být spokojeni, protože komunisté opravdu prosazovali myšlenku živé městské čtvrti i se školkami, školami, zdravotnickým a sociálním zařízením a novou radnicí Prahy 7. Je ale otázkou, jak se ji podaří prosadit při vyjednávání s developery již léta dychtivě vyhlížejícími sejmutí stavební uzávěry na většině tohoto území. A také jaká bude situace na realitním trhu v období let 2020-35, kdy se s výstavbu zatím počítá. Uvádím zatím, protože záleží na tom, jak se k celé záležitosti postaví nové Zastupitelstvo hl. m. Prahy po volbách. O havarijním stavu Libeňského mostu to současné přece také vědělo po celé funkční období a nedokázalo se rozhodnout.

I když nejspíš k obnovení prací na podobě nové čtvrti přispěl záměr vlády na přestěhování institucí do »vlastního«, ani tyto představy ještě nemají přesné obrysy. Neví se, kolik a kterých úřadů by mělo opustit pronajaté prostory. Dlouhodobě jsou nové budovy výhodnější, protože jsou méně energeticky náročné a nevyžadují vysoké náklady na údržbu. Ministryně financí v demisi Alena Schillerová v médiích uvedla, že vláda by měla návrh na zpracování analýzy projednat »v řádu týdnů«. V této chvíli tedy nelze oplývat optimismem. Přitom Bubny-Zátory čekají na svou budoucnost už dvacet let.

Miroslava MOUČKOVÁ, předsedkyně OV KSČM Praha 7