Život není jen velká politika

Mnozí lidé mají své vlastní problémy, o kterých vysocí politici nemají ani zdání. Zvláště venkov a malé obce mají své starosti a mnohdy ani nevědí, jak je vyřešit. Stačí pár prudkých dešťů a majetek občanů i obcí je poškozen tak, že nezbývá než-li prosit stát o pomoc. V současné době řeší především zemědělci dva problémy. Velké sucho a prudké deště, které strhávají ornici a ta zaplavuje kanalizaci, která ji není schopna pojmout. Možná si řeknete, že by se měly postarat obce z vlastních zdrojů. Jenže rozpočty jsou tak nízké, že nekryjí ani běžné potřeby, natož mimořádné události. Možná by bylo dobré, kdyby vládní návštěvy zavítaly i do obcí, které mají třeba 60 čísel. V současné době řeší odborníci další problém. Ve velkém množství hynou celá včelstva, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Jaký bude důsledek? Neopylené rostliny, stromy a následky odnesou zase lidé.

Je zvykem, že doba se modernizuje. Když se však ruší i věci, které byly prospěšné, je to škoda. Mladé rodiny potřebují finance. I když se nezaměstnanost snižuje, není pro změnu kam dát malé ratolesti. Jesle byly šmahem rušeny a řešení, které dnes bývalá ministryně školství nabídla, je pro rodiče, učitelky ale především děti neakceptovatelné. Malé dítě dohromady s dětmi ve školce je opravdu i podle odborníků problém. Pomalu a jistě nám zmizely jesle a školek je nedostatek. Babičky jsou natolik mladé, že ještě pracují a mladá rodina má před sebou neřešitelný problém. Soukromou chůvu nemají z čeho zaplatit.

Mladí lidé i střední generace z obcí odchází do větších měst. A tak se z kdysi překrásných vesnic stávají buď rekreační oblasti a nebo kdysi pěkné domky chátrají. Možná si řeknete: není to až tak politické téma, ale život se skládá z maličkostí a nikdo z nás si nepřeje, aby malebné vesničky zanikly.

Mnohdy řešíme uměle vytvořené problémy a těch běžných záležitostí si nevšímáme. Volby do obecních zastupitelstev jsou jedinečnou možností, jak vše změnit. Lidé na malých městech a obcích si zaslouží naši pozornost. A to možná v mnohem větší míře, než-li velké aglomerace.

Emil Pernica, vedoucí kandidát za KSČM do Zastupitelstva města Blansko