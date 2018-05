Nefér jednání mobilních operátorů

Podle analýzy Evropské komise jsou ceny volání a využívání dat v mobilních sítích v České republice ve srovnání se zahraničím jedny z nejvyšších v Evropské unii.

Mobilní operátoři se všichni brání téměř stejnými argumenty a samozřejmě jsou v tom zcela nevinně a analýza je podle nich z minulého roku, tedy neodpovídající současnosti. Rovněž na svou obranu uvádějí, že velká část zákazníků neplatí ceny uvedené v ceníku, ale mají individuálně sjednané ceny, které jsou poníženy především tehdy, když zákazník pohrozí, že půjde k jinému operátorovi. Toto, tak říkajíc trhovecké privilegium, zákazníkům umožnil také ten fakt, že v minulosti tu byl hon na firemní zákazníky a jejich zaměstnanci dostávali výhody i pro rodinné příslušníky. To vše pouze s cílem vykázat co nejvíce zákazníků v souboji o investory pro telekomunikační oligopol. Operátoři šli až tak daleko, že automaticky prodlužovali smlouvy, jen aby nikdo nemohl odejít. To jsme však v mém pozměňovacím návrhu již operátorům zatrhli v minulém období.

Ale myslím si, že my nejsme národ, který má zálibu ve smlouvání, a uvítali bychom spíše jasné, zřetelné a férové podmínky již v úvodu jednání. Proč nemá náš zákazník stejné cenové podmínky, které tentýž operátor účtuje v ČR a v zahraničí?

Dovolím si malé srovnání cen T-Mobilu u nás a v sousedním Polsku. Tam nabízí neomezený tarif dokonce s neomezenými daty za 50 zlotých, což je v přepočtu asi 300 korun měsíčně. U nás nyní nabízí neomezený tarif se 4 GB dat za 799 korun, u tarifu s dvojnásobnou porcí dat zaplatíte 999 korun. Nejlevnější neomezený tarif s pouhými 500 MB dat stojí 499 korun. Kolikpak se z toho dá asi usmlouvat směrem dolů, když budeme hodně vyhrožovat?

A tu skutečnost, že jsou operátoři působící v ČR »super« drazí, potvrdili i bruselští byrokraté Evropské komise, mapující ceny ve své aktuální analýze (za rok 2017) napříč jednotlivými státy. Touto situací se u nás začal zabývat i Český telekomunikační úřad, který si nechal zpracovat analýzu cen a nyní už jen čeká na připomínky antimonopolního úřadu. Tak snad se i nám začíná blýskat na lepší časy a budeme moci u hovorů se svými blízkými, kteří jsou třeba momentálně vzdáleni, nekoukat nervózně na hodinky a lépe vnímat to, co nám chtějí říct. Takže milí operátoři, nejsme ovce, které můžete beztrestně donekonečna stříhat!

Leo LUZAR, místopředseda poslaneckého klubu KSČM