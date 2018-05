Redakční sloupek

Babišovo historické okénko

Premiér v demisi Andrej Babiš se v sobotu sešel se slovenským předsedou vlády Peterem Pellegrinim v Brně u příležitosti festivalu Re:publika v rámci série oslav 100. výročí vzniku Československa, které probíhají po celý rok a vrcholit budou na sklonku října. Česká televize odvysílala 50minutový rozhovor obou premiérů pro ČT24, v němž se podle scénáře dotkli jak minulosti, tak současnosti i budoucnosti.

Debata to byla vyvážená, nekonfliktní - přesně v duchu nejbližších vztahů obou národů, které podle premiérů mají k sobě blíž než kterékoli jiné na planetě. I vedení rozhovoru moderátorem diskuse bylo nekonfliktní, až takové státotvorné... Dokonce i ve chvíli, kdy se Andrej Babiš dopustil jediného historického faulu. Bohužel to byl faul naprosto zásadní, který měl více než ospravedlnit to, že v roce 1992 došlo k »rozvodu« společného státu, jehož sté narozeniny si právě připomínáme.

Pomineme fakt, že premiéři se shodli na tvrzení, jak rozdělení bylo ústavní (což není pravda) a jak nám ve finále strašně pomohlo, protože nás zbavilo dalších potenciálních »manželských« konfliktů (což je značně diskutabilní - a i kdyby, není to omluva). Co je však fatální, je Babišovo tvrzení, že kdyby se uskutečnilo referendum o zachování společného státu, pak by Češi určitě hlasovali pro a Slováci proti.

Nepodezírám pana premiéra v demisi z toho, že by nebyl s to před takovou živě přenášenou televizní debatou nechat si připravit fundované podklady a minimálně se do nich podívat. A ani nepodezírám spolupracovníky šéfa hnutí »ANO, bude líp« z toho, že by ho záměrně vědomě mystifikovali. Takže pan premiér podle všeho vědomě překroutil skutečnost. A ta byla taková, že v prosinci 1992 podle oficiálního průzkumu veřejného mínění prováděného státními agenturami pro výzkum tohoto mínění by PRO zachování společného státu hlasovalo nejen 70 % Čechů, Moravanů a Slezanů, ale dokonce i 80 % Slováků. Tj. ještě víc lidí, než u nás, na západ od nové hranice. Fakt nevěřím tomu, že by podnikatel a politik Babišova formátu tahle čísla neznal. Proč pak ale tvrdí pravý opak téhle reality? Proč i on se snaží takhle podprahově dehonestovat institut referenda jako takový...?!

A do toho všeho nám jinak velmi sympatická redaktorka ČT Linda Bartošová včera při rozhovoru se slovenským velvyslancem v ČR Peterem Weissem sdělila, že máme slavit 25. výročí rozdělení Československa. Nevím jak ona, ale já něco takového »slavit« rozhodně nikdy nehodlám!

Roman JANOUCH