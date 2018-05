O panu Fialovi a mlze před očima

Předsedy ODS Fialy je v současnosti na ČT plná obrazovka. Myslím, že neexistuje den, kdy by nám neřekl nějaké ze svých mouder. Obsah je vždy stejný. Odrazí se od nějakého problému, většinou je to zatím Poslaneckou sněmovnou neschválená vláda, a pak už »jede jedním směrem« - Babiš, komunisté, SPD a nakonec je vždy nějak připomenuto varování pro sociální demokraty. Občas si pochválí, jak hlasy pro jeho stranu rostou, aniž by se zmínil, že hvězda Kalousek se svými souputníky pomalu klesá, i když namísto sebe nastrčuje europoslance Pospíšila, a hlasy zprava se přesouvají právě k ODS. Ostatně Pospíšil mluví stejně jako Fiala, a tak se zdá, že oba pánové a další kolem nich, včetně Kalouska, už předem promysleli plán, jak se spojit v jeden šik a natřít to jak babišovcům, tak komunistům a voličům Okamury.

Zatím není čas na veřejná prohlášení a stvrzení spolupráce či dokonce splynutí obou pravicových subjektů. Dokonce se zdá, že nezůstane na tom a k oběma se přidají Starostové a možná i vliv ztrácející KDU-ČSL. Pak jednotná fronta pravice tvářící se trochu sociálněji, než tomu bývalo dříve, by se pokusila v příštích volbách Babiše porazit. Proto tolik zmínek o spolupráci v podzimních senátních volbách. Při tom všem se zapomíná na minulost této strany, Kalouskovy ekvilibristiky a pánbíčkářství dalších. Byl tu totiž premiér Topolánek, kterého si nevážil ani patriarcha ODS Václav Klaus, se svými xenofobními výroky, senátor Novák známý svými úplatky, premiér Nečas, který se za pomoci Kalouska zapletl do podivné transakce poslaneckých výhod za výhody jiné, byly tu podivnosti kolem nákupu pandurů, podivné rozprodeje »rodinného stříbra«, atd., atd. To vše padá na hlavu straně, která se chlubí i v názvu, že je demokratická. Včetně »kabelkové aféry« vedoucí sekretariátu premiéra, dnes paní Nečasové.

Jsme divná republika. Zapomínající. Jinak by voliči své hlasy straně, která se dopustila stovek prohřešků, když byla u moci, dát svůj hlas nemohli. Nevěřím totiž, že v naší zemi je tolik zbohatlíků, že by občanské demokraty sami dokázali povznést do vyšších sfér, kde se rozhoduje o tom, kolik budou zase moci si »vítězové z ODS« přivlastnit. Věřím v lidský rozum a v to, že mlha před očima těch, kteří věří v ODS, přes masivní propagandu, se v příštích volbách rozplyne.

Václav ŠENKÝŘ, předseda Kontrolního výboru města Děčína (KSČM)