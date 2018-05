Carlo Cottarelli byl pověřen sestavením vlády. FOTO - Wikimedia Commons

Itálie směřuje k předčasným volbám

Italský prezident Sergio Mattarella pověřil sestavením vlády Carla Cottarelliho, který v minulosti pracoval na vedoucích postech v italské centrální bance a v Mezinárodním měnovém fondu (MMF).

Případná vláda tohoto čtyřiašedesátiletého ekonoma ale podle komentátorů patrně nezíská důvěru parlamentu a zemi jen dovede k předčasným volbám.

Cottarelli po jmenování uvedl, že pokud jeho vláda důvěru nezíská, budou se předčasné volby konat nejdříve v září. Řekl také, že jeho vláda se více zaměří na lepší správu italských veřejných financí. Itálie je teď po Řecku nejzadluženější zemí eurozóny.

O sestavení vlády se snažily euroskeptická a protiimigrační Liga a protestní Hnutí pěti hvězd (M5S). Designovaný premiér Giuseppe Conte ale snahu v neděli vzdal, protože prezident odmítl schválit na postu ministra financí euroskeptika Paola Savonu. Prezident se obával, že by se Savona snažil dostat Itálii z eurozóny.

Předseda protestního Hnutí pěti hvězd Luigi Di Maio na prezidentovo veto reagoval prohlášením, že Mattarella by měl být sesazen. Takový návrh ale zavrhl Matteo Salvini, předseda euroskeptické a protiimigrační Ligy. Místo toho chce změnit volební zákon, řekl stanici Radio Capital. Liga a M5S mají parlamentní většinu.

Salvini v rozhlase také řekl, že pokud strana Vzhůru, Itálie (FI) bývalého premiéra Silvia Berlusconiho dá úřednické vládě důvěru, společná středopravá koalice tím končí. V takovém případě Salvini zvažuje předvolební koalici s M5S.

»Navrhneme parlamentu, aby Mattarellu obvinil z velezrady, protože jednal pod zahraničním tlakem,« uvedla v televizi La7 Giorgia Meloniová, která vede stranu Bratři Itálie ze středopravé koalice.

Salvini také hrozil masovými protesty, pokud se nebudou konat předčasné volby. »Bez souhlasu Berlína, Paříže a Bruselu nemůže v Itálii vzniknout vláda. To je šílenost. Vyzývám Italy, aby stáli při nás, protože my chceme do této země přinést demokracii,« řekl šéf Ligy, která je označována za krajně pravicovou. »Nebudou to volby, ale referendum, kde se bude rozhodovat mezi Itálií a okolím, které z nás chce servilní, zotročený národ na kolenou,« napsal předseda Ligy na Facebooku.

(čtk)