Z vystoupení a interpelací poslanců KSČM na květnové schůzi Sněmovny

KSČM odmítá snahy dehonestace prezidenta ČR

Leo Luzar, místopředseda poslaneckého klubu, k návrhu programu schůze

Jménem klubu KSČM navrhuji vyřadit z programu dnešního jednání bod 97 - v krátkém názvu novičok. Zdůvodnění: KSČM dlouhodobě odmítá snahy dehonestace přímo zvoleného prezidenta ČR proto, že se snaží odpovědět na otázky občanů ČR. Miloš Zeman plnil funkci prezidenta a požádal patřičné orgány o vysvětlení situace, která v ČR nastala po aféře novičok a zahýbala celou Evropou. Občané jsou s odpovědí pana prezidenta spokojeni, někteří občané možná spokojeni nejsou a snaží se toho využít, aby dehonestovali, případně dokonce pohnali prezidenta republiky k nějaké trestní, popř. soudní odpovědnosti. To zásadně odmítáme. Otevírání kauzy novičok na půdě Sněmovny považujeme za absolutně nadbytečné, názor k tomu už zaujal zahraniční výbor. Nemusím s ním souhlasit, ale beru ho na vědomí, tedy měl možnost seznámit se s podrobnostmi v tzv. utajovaném režimu. V tomto režimu my ty podrobnosti nejsme schopni tady projednat.

V režimu utajení tento bod navržen k projednání není, nejsou zde přítomni ani příslušní odborníci, popřípadě činovníci, kteří nám mohli poskytnout údaje, o které se rozhodnutí jak zahraničního výboru, tak rozhodnutí prezidenta opíralo a mělo dopad na jeho zveřejněné informace.

Zároveň chci zdůraznit, že od doby navržení tohoto bodu se situace radikálně změnila. V tom duchu, že tiskové agentury uveřejnily informaci, že německá tajná služba BND potvrdila, že Německo už v 90. letech jed novičok získalo svojí špionážní službou. A poskytlo vzorky tohoto jedu minimálně státům, jako je Švédsko, Německo, USA, Velká Británie, Francie, Nizozemí a Kanada. Tedy to, co se tvrdí a co se tvrdilo, že jed novičok je pouze z jednoho zdroje, což prezident nechával prověřit, jestli náhodou v českých laboratořích neprobíhá výzkum tohoto jedu, se ukázalo pravdivé. Jeho slova se potvrdila odhalením německých novinářů. Další aspekty této věci budou hýbat mezinárodní politikou. Ale český parlament tady není od toho, aby hodnotil přímo voleného prezidenta ČR, který pouze vyhověl přání občanů a sdělil podrobnosti, které se týkaly výzkumu a vývoje těchto látek na území ČR. Proto navrhuji stažení tohoto bodu z programu jednání.(Sněmovna Leo Luzarovi vyhověla – pozn. red.)

Prospěch zejména pro podnikatele

Květa Matušovská, místopředsedkyně hospodářského výboru, k vládní novele zákona o ochranných známkách, první čtení

Vyjádřím stanovisko své i stanovisko klubu KSČM. Pan ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner (ANO) i pan zpravodaj Pavel Juříček (ANO) vysvětlili, co přesně jsou ochranné známky, třeba Budvar, a že umožňují rozlišit výrobky a služby jednoho podnikatele od výrobků a služeb jiného podnikatele. Tato novela kromě transpozice evropské směrnice přináší na jedné straně jednodušší, jasnější, se zahraničím kompatibilní registrace ochranných známek, a na druhé straně pro registrující se rychlejší systém zápisu, vyšší právní jistotu, jakož i účinnější ochranu proti případným padělatelům. V rámci evropského sladění dochází v jednotlivých, zejména v tzv. starých členských státech, k odstranění určitých národních anachronismů, a tak naši podnikatelé si díky znalosti českého systému registrace po novele budou moci snadněji registrovat svou ochrannou známku i v jiných členských státech, stejně tak i získat ochrannou známku Evropské unie. Dojde tak i ke snadnějšímu obchodu se zbožím a službami na vnitřním trhu Evropské unie.

Prospěch by tato novela měla přinést zejména uživatelům systému ochranných známek, tj. podnikatelům, nejvíce malým a středním podnikům, které nebudou muset díky jednodušší úpravě investovat prostředky do specializovaných právních služeb. U spotřebitelů naopak poroste důvěra v české i zahraniční spotřební zboží označené podle nejmodernějších nebo modernějších jednotných pravidel.

Právní úprava se zjednoduší

Dalším, co mě utvrzuje v podpoře tohoto návrhu, je to, že její přijetí podporuje i Komora patentových zástupců České republiky a Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Blíží se totiž datum převzetí unijních předpisů, jak už zmínili mí předřečníci, a zde narážíme právě na proškolení odborné veřejnosti včas před její účinností. Po přijetí bude zjednodušena i právní úprava, neboť veškeré povinnosti budou uvedeny pouze v zákoně a nebude třeba vydávat prováděcí předpisy.

Pokud mohu uvést příklad třeba z praxe. V souladu s evropskými předpisy bude i v České republice možné registrovat takzvané certifikační známky, kde na základě transparentního, předem zveřejněného seznamu podmínek certifikace bude nezávislý certifikující udělovat certifikační známky prokazující například vyšší kvalitu, původ a tak dále, což lze využít i pro stávající značky typu Česká potravina, Klasa, Regionální potravina či Bio. I proto, co jsem tady řekla, bude KSČM novelu zákona podporovat.

Pláčeme nad rozlitým mlékem

Stanislav Grospič, předseda mandátového a imunitního výboru, k vládní novele služebního zákona, první čtení

Trochu s úsměvem poslouchám debatu, která se rozhořela nad předloženou novelou služebního zákona, i když se s řadou předřečníků shoduji nad jeho charakteristikou a nad i charakteristikou samotné novely. Ale připadá mi to tak trošku jako pláč nad rozlitým mlékem, přičemž to mléko tady rozlévala většina členů politických stran, které dnes tady stojí, protože před čtyřmi lety to byla jedna z nezadatelných podmínek prezidenta republiky, aby jmenoval vládu, funkční vládu této země, a tehdy ji spojoval s tím, že bude přijat služební zákon. Trošičku se v té souvislosti opomnělo, že ale tady služební zákon už byl, a sice zákon č. 218/2002 Sb., jehož platnost, účinnost, byla několikrát odkládána, a posléze tedy se přijala varianta, že bude buď rozsáhle novelizován, a nakonec byla zvolena varianta, že bude přijat zákon zcela nový.

Ona nejenom Evropská unie stanovila to pravidlo přijmout služební zákon, ale také i Ústava České republiky v článku 79 odst. 2 s touto alternativou počítá, takže ta provázanost tady byla dvojí. Ale možná, kdyby se tehdy přistoupilo k úpravám, nezbytným třeba, které by možná byly žádoucí, zákona č. 218/2002 Sb. a nepřikračovalo se k tvorbě zbrusu nového zákona, tak by EU byla spokojená, Ústava ČR by byla naplněna a ušetřili jsme si ta traumata, kterých jsme teď účastni v celém tom minulém volebním období, ale i nyní.

Pro vaši představu, současný služební zákon byl téměř 17krát už novelizován. Za čtyři roky! To svědčí o kvalitě této normy a svědčí také zcela jistě o jejím významu. Dobrý zákon, který má platit, by měl mít nezbytnou míru abstrakce, stability prostředí a měl by také navodit v rámci té stability prostředí jistotu, že se lze podle něj řídit, postupovat a uplatňovat jej v praxi. Ale u služebního zákona tomu bylo poněkud jinak. Nechci tady opakovat tu historii, jak se rodil služební zákon, jak složitě se psal, jak se vlastně obsáhlými pozměňovacími návrhy dopracovával jeho text, který nakonec byl velice složitě přijímán v této Poslanecké sněmovně.

Státním zaměstnancům nepomohl, ani nepřilepšil

Ale přijde mi trošku úsměvné, a nebudou se kolegové z pravicového spektra této Sněmovny zlobit, když řeknu, že za jejich hojného přičinění, protože právě oni byli tím důležitým jazýčkem na vahách, aby tento zákon byl přijat a ta vláda v předchozím volebním období získala tedy kredit ke jmenování prezidentem republiky a mohla se ucházet o důvěru v této Sněmovně. Nebál bych se říci, že velkou měrou odpovědnost za tento ne příliš dobře napsaný zákon nesou naše pravicové strany, a to je Občanská demokratická strana, TOP 09 a samozřejmě i Starostové, kteří tehdy vyhověli vládní koalici, kterou tvořila ČSSD a ANO. Kdyby tomu bylo jinak, tak by měl možná zákon trošku jinou podobu a diskutovalo by se nad ním daleko věcněji a lépe.

Já jsem v určitém střetu zájmů, protože předsedám jednomu menšímu odborovému sdružení, které mělo k tomuto zákonu od počátku poměrně výhrady s tím, že jsme říkali a argumentovali, že kdyby se nezbytné úpravy, pokud nebyla vůle ponechat v účinnosti zákon 218/2002, promítly do zákoníku práce, že by to bylo mnohem lepší ve vztahu k zaměstnancům, než přijímat zákon nový a rozvolňovat pracovní právo do nepřeberného množství předpisů. Předpisů, které se měnily, bylo několik desítek.

Dovolím si tedy říci, a nechci tady rekapitulovat jednotlivé změny v těch 17 případech, kdy se přistupovalo k novelizacím tohoto zákona, že služební zákon byl velice drahou legrací, která přinesla pouze významné finanční náklady pro tento stát, státním zaměstnancům, kteří se pod něj dostali, příliš neulevila, ani nepřilepšila, spíš je vrhla do značné míry nejistoty, a teď se navíc ukazuje, že se podle něj i obtížně stát řídí. Myslím si tedy, že pokud tento zákon nebude vrácen k přepracování, tak by si zasloužil výrazně prodloužit jeho lhůtu k projednávání a věnovat velkou pozornost tomu, co nakonec projde touto Poslaneckou sněmovnou, doputuje do Senátu, a možná se nám sem zpátky vrátí do Poslanecké sněmovny.

Nechceme být ten třetí vzadu

Pavel Kováčik, předseda poslaneckého klubu, k vládní novele služebního zákona, první čtení

Zákon o státní službě tak, jak byl v dosavadní podobě, KSČM nepodporovala z mnoha různých důvodů, zejména proto, že to, co sliboval, tzv. odpolitizování státní správy, lepší fungování atp., se nenaplnilo. A úprava, která přichází, nám připadá ne úplně fantastická, ale přece jenom lepší než to, co bylo dosud. My neříkáme, že to budeme bezhlavě stoprocentně podporovat, ale to, co vám chci všem říci, že ve státní službě komunisté mají zanedbatelné, téměř nulové procento lidí, takže nás se skutečně žádná účelovost jednání tady netýká. Já bych poprosil, abyste ze svých komentářů o hlasovací mašinérii atd. tentokrát komunisty vynechali! Děkuji…

Nestydíme se za to, že uznáváme, jako jsme uznávali vždycky, výsledky voleb. Nestydíme se ani za to, že po těch letech, 28 let od vlády nového režimu, přicházíme s alternativním řešením a některé naše návrhy jsou akceptovány. Nestydíme se také za to, že nechceme být ten otloukánek, třetí vzadu, nebo si to vyložte, kdo chcete, jak chcete, ale že chceme mít i kontrolní pravomoci, kontrolní role. A mimochodem, pane kolego Stanjuro, prostřednictvím pana předsedajícího, přesně to, co vy jste zmiňoval, tak přesně toho se služební zákon netýká.

A poslední zmínka, abych to dlouho neprotahoval - pamatuji se velmi dobře, když jsme za oněch minulých vlád, nikoliv předminulých, minulých, tedy po roce 1989, jako komunisté, ale mnozí další, sociální demokraté třeba také, požadovali, navrhovali přikázání různých věcí do různých výborů, a byli jsme vždycky odkazováni na jednací řád, že výbor si přece může iniciativně ten bod, to téma, ten tisk vzít k projednání. Tento bod jednacího řádu se od těch dob nezměnil. Chcete-li skutečně projednat tematiku, můžete si to do kteréhokoliv výboru zařadit na program a seznámit potom Poslaneckou sněmovnu s usnesením vašeho výboru.

Zákon umožňuje úředníkům vysmívat se i voleným orgánům

Vojtěch Filip, místopředseda Sněmovny, k vládní novele služebního zákona, první čtení

Já bych něco o zesměšnění Sněmovny mohl říct a ne na účet kolegy Miroslava Kalouska. Víte, často mi připadá, a dovolte mi tu odbočku, že to zesměšnění je spíše dáno tím, jakým způsobem se k některým zákonům chováme.

Zákon o státní službě byl přijat v roce 2002. A protože se některým zatraceně nehodil, zejména po roce 2006 - Mirku Topolánkovi, Miroslavu Kalouskovi a dalším, tak jeho účinnost byla odkládána. A to, že se nechala vláda Bohuslava Sobotky vydírat ODS a TOP 09 v roce 2013 a 2014, takže jsme ten zákon potom tady projednávali tímhle způsobem a začal platit zákon nový, který je mnohem horší, než byl ten, který byl v roce 2002 přijat, mnohem horší, a ten zákon o státní službě z roku 2002 byl podkladem k projednání o referendu o vstupu do EU, protože ten musel mít ty parametry. A tento zákon se ukázal jako zcela nefunkční, který podlamuje profesionalitu, který umožňuje státním úředníkům se vysmívat i voleným orgánům. A my to máme připustit? Proč? To není zesměšnění Poslanecké sněmovny. Zesměšnění je to, co jste si tady z toho udělali vy v minulosti! Tak si to už konečně uvědomte!

Evropská unie vlnu migrace nezvládla

Leo Luzar, člen hospodářského výboru Sněmovny, k důsledkům závazků a migračních rizik, které vyplývají z podpisu Marrákešského protokolu ministrem vnitra ČR

Na úvod chci říci, že jste v Marrákešské smlouvě nebo protokolu vcelku nevinně. Vy jste pouze pokračoval v nějakém ději, ke kterému se ČR historicky zavázala, který v EU podprahově neustále probíhá, a reakce na jednotlivé kroky, které vyplývají z činnosti probíhající v EU, jsou adekvátní pouze tomu, že při této příležitosti v Marrákeši se ozval maďarský ministr zahraničí, který odmítl tuto smlouvu podepsat. Teď nevím, jestli ji podepsal, nebo dal jen výhradu k té smlouvě. Nechci to ale rozebírat, říkám, vy jste v tom vcelku nevinně a dostal jste se do pastí probíhajících událostí. Ty byly způsobeny již v roce 2004, kdy vznikly společné základní zásady pro politiku v oblasti integrace přistěhovalců EU. To byl dokument, který jsme měli mít na zřeteli celou dobu, kdy se bavíme o migrační krizi. Protože v roce 2016 došlo k aktualizaci tohoto dokumentu a vznikl Akční plán pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Hovoří se v něm o tom, že v EU přebývá asi 20 milionů osob, to jsou čtyři procenta lidí, kteří nejsou státními příslušníky zemí Unie. Jinými slovy, jsou to příslušníci třetích zemí mimo EU, ale pracují tady, žijí tady, ale nepatří mezi stabilní příslušníky této země.

Z nelegálních legální migranti

V roce 2004 Evropská unie přijala dokument, který hovořil o akčním plánu přílivu pracovních sil do EU. Na to navazovala různá ta Východní partnerství a podobné záležitosti v rámci EU, které měly za cíl posílit pracovní trh EU řádově o pět milionů pracovníků. V tom původním záměru, který byl Evropskou unií přijat, se hovořilo o tom, že potřebuje posílit, a to ekonomikou, asi všichni vnímáme, proč. A mělo to být výběrové přijímání pracovníků právě z těchto zemí kulturně blízkých, aby posílili ekonomický prostor Evropy.

Bohužel, migrační krize po roce 2010, 2011, 2013, která přicházela a přinesla do Evropy odhadem skoro tři miliony migrantů z úplně jiné oblasti, než původně bylo zaměřeno, donutila EU k tomu, že začala přehodnocovat svůj program z roku 2004, tzn. společné základní zásady pro politiku v oblasti integrace přistěhovalců Evropské unie. A vytvořila Akční plán pro integraci, kdy zaměnila cílové oblasti, do kterých mířila, do těch zemí, od kterých očekávala příliv, za ty, kteří už tady byli. Jinými slovy upravila celý ten program, aby mohla integrovat ty řádově tři miliony lidí, kteří přišli v rámci migrační krize do Evropy. Tady bych si dovolil oponovat právě legální a nelegální migrace. Ona prostě EU vzala na vědomí, že ty tři miliony lidí, a teď řekněme, oni jsou nelegální, většinou jsou to ekonomičtí migranti, je vzala a zlegalizovala a v tomto Akčním plánu se je chystá integrovat.

Ten Akční plán je finančně i vzdělanostně zabezpečen, je velice podrobně popsán a jsou v něm stanoveny úkoly pro jednotlivé členské země, jak by měly postupovat. Jinými slovy, EU vzala na vědomí, že tady je docela významný problém, že se jí nepodaří ty tři miliony lidí, kteří už do Evropy přišli v rámci migrační krize, z Evropy dostat ven, a rozhodla se je integrovat. Jinými slovy je zlegalizuje.

Problém možná pro kolegy SPD bude v tom, jelikož jsme členy schengenského prostoru, tak když to třeba provede Itálie, že řekne: »Toto už nejsou nelegální migranti, my je zlegalizujeme«, tak v rámci volného pohybu osob a pracovních sil v Schengenu se mohou rozběhnout po celé Evropě. Ony ty myšlenky, nebo to »vyhrožování« z některých členských států EU již zaznělo v minulosti, a nebudu tu připomínat právě Itálii a Řecko.

Vláda by měla předložit český návrh efektivní integrační strategie

Když se vrátím k tomu Akčnímu plánu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, musím zmínit, že v základním textu se již na začátku hovoří o tom, že bez ohledu na vynaložené úsilí si však státní příslušníci třetích zemí v rámci celé EU vedou i nadále hůře než občané Unie, a to v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, výsledků sociálního začleňování. Nedávná přijatá opatření s cílem zlepšit řízení velkého počtu osob, jež potřebují ochranu a jejichž příchodu EU v současné době čelí, včetně opatření v oblasti relokace a znovuosídlování, zároveň zdůraznila potřebu toho, aby si členské státy s menšími zkušenostmi s integrací vytvořily efektivní integrační strategie.

A sem míří můj cíl dnešního vystoupení. Já bych rád, aby česká vláda v rámci Strategického rámce ČR 2030, který by měl hovořit i o těchto záležitostech, ale věnuje se hlavně české populaci, českému rozvoji a českému ekonomickému růstu, předložila také český návrh integrace nebo efektivní integrační strategie. Česká republika by ji měla mít, stejně jako ji má Maďarsko, na kterou se odvolávalo v rámci třeba Marrákešského protokolu, protože opravdu každý členský stát EU by měl mít integrační strategii připravenou a měl by na ni umět reagovat.

Jinými slovy, ČR má na svém území dostatek členů z jiných členských států, popřípadě i nečlenských států EU - mohu hovořit o Ukrajincích, o Slovácích, kteří jsou členové, fungují tady, nějak se integrují, ale my je nemáme podchycené v žádném integračním strategickém plánu, tak jak Evropská unie ukládá a žádá. Pokud by taková integrační strategie existovala, mohly by v ní být vyslyšeny i připomínky a podmínky ze strany SPD ohledně ochrany českého prostoru, mohly by tam být řešeny také azylové otázky, jak nakládat a jak fungovat v rámci přiznávání azylu, ale samozřejmě by také tato integrační strategie řešila náležitosti spojené s migrací, popřípadě s integrací občanů cizích států, kteří už jsou na území ČR.

Evropská unie v roce 2017 přijala zcela nový nástroj pro sledování činnosti Unie v oblasti integrace. Chci zdůraznit, že česká vláda tento projekt přijala, tehdejší ministerský předseda Bohuslav Sobotka ho akceptoval, my jsme se k tomu jenom okrajově v minulém volebním období dostali, ale neřešili jsme tuto záležitost. Proto chci zdůraznit, že ono to není o tom, že nyní vznikl nějaký krok podpisem nebo přihlášením se k Marrákešskému protokolu, ale ono to vyplývá i z historie kroků, které byly učiněny již minulou vládou a které přetrvávají jako reakce na činnost EU na migrační krizi, se kterou se Evropská unie neumí vypořádat. Prostě EU nezvládla tu vlnu emigrace, která přišla, nezvládly ji hlavně státy, které se s ní potýkají, proto i ty neustálé tendence přesouvat a snažit se tlak, který hlavně Německo, Itálie, Francie, Švédsko mají, přesouvat na celou Evropskou unii. A ty výkřiky neustále v Evropě slyšíme a právě ony zvedají ty nálady, problematické v Evropské unii. A pokud nebude i ČR mít efektivní migrační strategii, jak postupovat do budoucna, na kterou bychom se mohli odvolávat a kterou bychom mohli reagovat i v rámci Evropy jako samostatný český příspěvek do tohoto problému, jak postupovat, tak se tyto kroky budou neustále vracet a v této Sněmovně se budeme muset neustále zabývat ad hoc věcmi, které již nastanou, a budeme je muset řešit možná i takovýmito debatami.

Apeluji na to, aby se ministerstvo vnitra, popř. přímo pan premiér - nevím, jak gesce bude rozdělena v budoucí vládě - začali intenzivně zabývat přípravou českého efektivního integračního strategického plánu, abychom tady příště tyto věci nemuseli řešit.

Mohl by se sjezd landsmanšaftu konat na území ČR?

Jiří Valenta, místopředseda výboru pro evropské záležitosti, ústní interpelace na premiéra Andreje Babiše

Pane premiére, co říkáte z titulu předsedy vlády, doufejme, že doposud suverénní České republiky, na výrok státního tajemníka německého ministerstva vnitra Stephana Mayera, že do Evropy práva bezpečnosti, míru a svobody nepatří takové právní normy, jako jsou dekrety prezidenta Československé republiky Edvarda Beneše, za něž sklidil na nedávném sjezdu revanšistického landsmanšaftu v Augsburgu obrovský aplaus přítomných. A bohužel dost možná mu vřele tleskal i přítomný český velvyslanec Protivínský.

Pane premiére, jistě víte, že součástí landsmanšaftu, protičeského spolku prakticky s původními stanovami a nacistickými kořeny, je stále také například i Witikobund, organizace založená sudetoněmeckými nacisty v roce 1948. Proto mě a tisíce našich spoluobčanů velice mrzí, že na tyto akce, které nemají s česko-německým usmířením co dělat, jezdí exhibovat někteří čeští politici, jako jsou pánové Bělobrádek, Schwarzenberg, Liška, paní Marksová, či že dokonce předsedou jedné z větví tohoto spolku Ackermann-Gemeinde je naštěstí již bývalý ministr kultury Herman.

To vám ale teď vyčítat nechci a ani nebudu. Ale nevadí vám, že příští sraz této organizace mající jasný cíl, a to přepisování výsledků druhé světové války, relativizaci viny a zejména návrat zabaveného majetku zrádcům a nepřátelům českého a slovenského národa, se má konat již na území České republiky? Potom vaše vláda získá historický primát. Ale zrovna takovým prvenstvím bych se zrovna chlubit nechtěl.

Pro nás je to jednou provždy uzavřená věc

Andrej Babiš (ANO): My rozhodně taková slova odmítáme a tento problém byl jednou již vyřešen navždy a nevidíme důvod se k tomu vracet. Určité vyznamenání asi naše je to, že pan Posselt na 69. sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Augsburgu dne 18. května 2018 vyjádřil politování nad tím, že se tentokráte sjezdu nezúčastnil nikdo ze současné, tudíž naší vlády. Takže naše pozice je jasná.

A co se týká toho konání, bral bych to s nadhledem. Pan Posselt o tom mluví už dlouho a takový sněm není možné u nás uspořádat bez souhlasu konkrétního českého města. A pochybuji o tom, že by se takové našlo.

Jiří Valenta: S vaším stanoviskem poměrně vřele souhlasím. Ale ještě bych vám připomněl, že sudetští Němci stále usilují o návrat majetku, který byl oprávněně zabaven zrádcům a kolaborantům dle zmíněných Benešových dekretů. Navenek sice landsmanšaft inicioval změnu svých stanov s tím, že restituce majetku již následně nepožaduje a všude to i hlasitě deklaroval. Ovšem fakt, že tuto změnu německý soud následně zamítl, se již potom skoro nikde neobjevil. Neměl byste již tedy pomalu začít vysvětlovat našim občanům a příhraničním podnikatelům, že se budou muset brzy vyrovnat s tím, že začnou přicházet o svůj majetek?

Andrej Babiš: To je absurdní tvrzení. Nic takového nenastane a my se nemáme čím zabývat. Pro nás je to jasně jednou provždy uzavřená záležitost.

O čem minulý týden také jednala Poslanecká sněmovna

Protimynářovská novela čelí zamítnutí

Předloha poslanců STAN o bezpečnostní prověrce prezidentova kancléře na nejvyšší stupeň utajení bude v dolní komoře čelit návrhu na zamítnutí. Minulý týden ho ve druhém čtení podal Zdeněk Ondráček (KSČM), podle kterého je předloha účelová.

Už z diskuse ve sněmovním ústavně-právním výboru vyplynulo, že novela příliš šancí na schválení nemá. Je reakcí na spory o chybějící prověrce současného prezidentova kancléře Vratislava Mynáře. »Předkladatelé se netajili tím, že je zákon směřován proti hradnímu kancléři a Hradu jako takovému,« zdůvodnil Ondráček svůj návrh na jeho zamítnutí. Každý zákon, který směřuje proti jednomu člověku nebo proti skupině osob, je podle něho špatný.

Ústavně-právní výbor nepodpořil návrh na schválení předlohy ani návrh na jeho zamítnutí. Členům vesměs vadilo rovněž to, že míří na jednoho člověka. Vedle povinnosti mít bezpečnostní prověrku na nejvyšší stupeň utajení novela pojednává o bezúhonnosti a svéprávnosti. Kancléř by také nesměl zastávat žádnou funkci v politických stranách a hnutích. Pokud by novela platila, kancléř by musel získat nejpřísnější prověrku do roka.

Vláda Andreje Babiše (ANO) novelu STAN odmítla pro nesystémovost. Uvedla také, že není třeba, aby měl hradní kancléř osvědčení pro nejvyšší stupeň utajení, neboť kancelář prezidenta pracuje pouze s informacemi podléhajícími stupni utajení vyhrazené nebo důvěrné.

Dosavadní úpravu postavení kancléře však hnutí STAN pokládá za nedostatečnou. Zákon jen uvádí, že kancléře jmenuje a odvolává prezident.

Když ne vypustit, tak aspoň zpřesnit!

Sněmovna by mohla ve vládní novele trestního zákoníku zpřesnit sporný nový čin maření spravedlnosti, případně jej zcela vypustit. Poslanci to navrhli ve druhém čtení, předloha míří do závěrečného kola.

V ústavně-právním výboru podporu novela nenalezla. Maření spravedlnosti míří na předkládání falešných nebo pozměněných důkazů a také na navádění ke křivému obvinění nebo výpovědi. Návrh na zmírnění a zpřesnění činu podal zpravodaj Zdeněk Ondráček (KSČM). Pachatelé by mohli využít účinné lítosti. Čin by se navíc výslovně omezil na věcné a listinné důkazy, navíc by musely mít podstatný význam pro rozhodnutí soudu. Úplné vypuštění maření spravedlnosti z předlohy žádá předseda ústavně-právního výboru Marek Benda (ODS), jeden z jeho nehlasitějších kritiků. Sněmovna však nepřistoupila na jeho podnět, aby novelu vrátila do výboru k novému projednání. Úpravy v maření spravedlnosti chce také Jan Chvojka (ČSSD).

Rozpory ukázal i nedávný seminář o maření spravedlnosti. Obhájci na něm tvrdili, že nejsou domyšleny praktické důsledky navrhovaného trestného činu, podle státních zástupců by pomohl v hledání spravedlnosti. Soudci se k návrhu stavěli vesměs rezervovaně.

Návrh míří například na padělané směnky nebo na smlouvy s účelově nesprávným datem. Tomu, kdo by předložil důkazní prostředek, o němž ví, že je padělaný nebo pozměněný, a to v úmyslu, aby byl použit jako pravý, by měly v základní sazbě hrozit až dva roky vězení.

Novela trestního zákoníku by také zrušila činy podílnictví, začlenily by se pod legalizaci výnosů z trestné činnosti. Rozšířit by se měl postih takzvaných zahraničních teroristických bojovníků nebo kyberterorismu. Novela se také týká například násilí na ženách, z iniciativy Petra Sadovského (ANO) by se mohla prodloužit i promlčení doba těchto činů.

Předloha se věnuje i dalším oblastem. Upravuje mj. možnost nařídit předběžné uchování dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací pro účely trestního řízení. U trestného činu úplatkářství zavede návrh nově trestnost nepřímého slíbení nebo požadování úplatku. U korupce by norma rozšířila určitou formu účinné lítosti. Mohla by se vztahovat i na člověka, jenž už požadovaný úplatek poskytl a hned potom to oznámil policii, nejen na případy, kdy požadovaný úplatek pouze slíbí. Poslanci navrhují upravit také vyhlašování rozsudků Nejvyššího soudu.

