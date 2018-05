Abbás venku z nemocnice

Palestinský vůdce Mahmúd Abbás byl po osmi dnech propuštěn z nemocnice v Ramalláhu na okupovaném Západním břehu Jordánu, kde se léčil kvůli plicní infekci.

Abbás byl přijat do nemocnice 20. května, několik dnů poté, co podstoupil chirurgický zákrok ve středním uchu. Podle minulých sdělení vládních zdrojů lídr palestinské samosprávy dostal zápal plic a v nemocnici mu pak byla nitrožilně podána antibiotika. Dvaaosmdesátiletý Abbás nemá žádného oficiálního nástupce či zástupce. Jeho nynější zdravotní problémy tak vyvolaly obavy z předávání moci. Podle palestinského zákona v případě smrti či vážné nemoci prezidenta má úřad do voleb přebrat předseda parlamentu. V současné době ale v čele parlamentu stojí člen hnutí Hamás Azíz Duvajk.

(čtk)