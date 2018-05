Migrant spasil dítě

V pár desítkách vteřin vylezl po fasádě pařížské budovy, aby zachránil dítě, které ve čtvrtém patře přelezlo balkon, drželo se zábradlí a viselo ve vzduchu.

Mladý Malijec bez dokladů Mamoudou Gassama se stal hrdinou po spontánním kousku, jehož záběry se dočkaly milionů zhlédnutí na sociálních sítích. Mladý přistěhovalec se dočkal i pozvánky do Elysejského paláce. Francouzský prezident Emmanuel Macron mu na setkání podle agentury AFP sdělil, že získá francouzské občanství. Gassama by měl podle Macrona začít v rámci takzvané občanské služby pracovat u hasičů.

Vše se odehrálo o sobotním večeru, okolo osmé hodiny, kdy kolemjdoucí, kteří viděli dítě visící z balkonu ve čtvrtém patře domu na severu francouzského hlavního města, upozornili hasiče. Ti na místě zjistili, že asi čtyřletému dítěti už pomohl z nesnází mladý muž. »Naštěstí se tu vyskytl někdo, kdo byl v dobré kondici a měl odvahu pro dítě vyšplhat,« řekli hasiči agentuře AFP.

Úžasnou akci natočili ohromení kolemjdoucí, kteří se shlukli u budovy. Zachycuje, jak muž s holýma rukama se během asi 30 vteřin vyšplhá přes čtyři patra, aby popadl dítě, visící z balkonu, a vtáhl je do bezpečí. Na sociálních sítích se toto video rychle šířilo a v neděli večer mělo na kontě více než čtyři miliony zhlédnutí.

»Viděl jsem spoustu lidí, kteří křičeli, houkala auta. Udělal jsem to, protože to bylo dítě. Vyšplhal jsem se tam a bohudíky jsem je zachránil,« řekl dvaadvacetiletý Mamoudou Gassama novinářům. Strach dostal, až když dítě bylo v bezpečí. »Když jsme vešli do obývacího pokoje, začal jsem se třást, nemohl jsem se udržet na nohou, musel jsem si sednout,« dodal. Netrvalo dlouho a přišly reakce politiků chválících odvahu mladého zachránce. »Velké bravo pro Mamoudoua Gassamu za statečnost,« zareagovala na twitteru socialistická pařížská starostka Anne Hidalgová, která hrdinovi dne poděkovala telefonicky.

»Řekl mi, že přijel před několika měsíci z Mali se snem, že si tu vybuduje život. Řekla jsem mu, že jeho hrdinský čin je příkladem pro všechny občany a že ho město Paříž určitě a rádo podpoří v úsilí usadit se ve Francii,« uvedla starostka.

Krátce po dramatických událostech byl otec ohroženého dítěte podle zdrojů z francouzské justice zadržen kvůli zanechání potomka bez dozoru. O dítě se nyní stará sociální zařízení. Jeho matka během dramatických chvil nebyla v Paříži.

(čtk)