EP.jpg Volby do Evropského parlamentu (na snímku vstup do komplexu budov EP v Bruselu) proběhnou za rok. FOTO – Haló noviny/Roman JANOUCH

Rok před volbami obliba EU zase roste

Spokojenost obyvatel zemí Evropské unie s členstvím v EU už neklesá, ale naopak zase roste. V aktuálním průzkumu Eurobarometr ji dalo najevo 60 % lidí.

Podíl těch, kteří považují členství své země za prospěšné, překročil dvě třetiny a je nejvyšší od roku 1983, kdy se podobný průzkum konal poprvé. Pravda, Češi se v těchto statistikách řadí ke skeptičtějším národům a téměř polovina obyvatel má podle minulý týden zveřejněného průzkumu na členství v EU neutrální pohled, nicméně pořád nejsme v minusových hodnotách ani my...: Ani dobré, ani špatné není členství v Unii podle 46 % Čechů. Zároveň 62 % obyvatel správně soudí, že Česká republika má z příslušnosti k EU prospěch.

Průzkum uskutečněný v dubnu zkoumal postoje obyvatel 28 unijních zemí před volbami do Evropského parlamentu, které se budou konat v květnu příštího roku. Zatímco na celoevropské úrovni ví o termínu konání těchto voleb třetina lidí, mezi Čechy je to necelá čtvrtina... V ČR je také poměrně velmi malý zájem o hlasování, jehož se hodlá zúčastnit bohužel jen 21 % lidí, kdežto celoevropský průměr činí téměř 50 %!

Spitzenkandidát

Obyvatelé EU obecně soudí, že pozitivním vývojem je zavedení výběru tzv. spitzenkandidátů, tedy lídrů kandidátek jednotlivých evropských stran, z nichž by měl vzejít nový šéf Evropské komise. Téměř polovina obyvatel EU - a 44 % Čechů - uvedla, že tento fakt zvýší pravděpodobnost, že půjdou k volbám.

Mezi témata, která podle nich budou pro evropské volby zásadní, řadí 49 % lidí boj s terorismem, 48 % řešení nezaměstnanosti mládeže, 45 % otázky spojené s migrací a 42 % růst hospodářství. Mezi Čechy je podíl bezpečnostních témat výraznější, 55 % považuje za zásadní boj s terorismem, 53 % migraci a 51 % ochranu vnějších hranic EU. To na jednu stranu znamená, že jsme náchylnější ke strašení populisty, na druhou stranu to, že ekonomicky se většině lidí u nás daří. Jinak by převažovala logicky naopak sociální témata...

Francie se nebojí

V západní Evropě, kde se přitom na rozdíl od ČR s problémy spojenými s často nekontrolovanou migrací skutečně potýkají, naopak stále ještě většina veřejnosti vyjadřuje uprchlíkům podporu. Na konci dubna např. desítky evropských aktivistů vyrazily z italsko-francouzských hranic na pochod, který má vyjádřit solidaritu s migranty. Jeho organizátoři chtějí napříč Francií po trase dlouhé 1473 km dojít 8. července až do Calais, jednoho ze symbolů úsilí přistěhovalců dostat se za lepším životem. Poté zkusí pokračovat až do Londýna. Cílem pochodu je upozornit na osudy migrantů a vybrat peníze, které by jim pomohly...

Pochod má mít 60 etap se zastávkami ve významných městech. Účast v pochodu přislíbil mj. známý bouřlivák José Bové, který se dokázal stát i členem europarlamentu, kde působí od roku 2009. Bové v 80. a 90. letech vystupoval jako aktivista proti globalizaci a volnému obchodu. Například v roce 1999 se na protest proti liberalizaci obchodu v zemědělství zúčastnil útoku na restauraci McDonald's. »Cílem pochodu je hovořit s lidmi. Když půjdeme okolo, budeme jim vysvětlovat, že migranty je nezbytné přijmout,« citovala ČTK Bového. »Stavěním zdí a jiných bariér životy lidí nezlepšíme. Jde o oběti válek, klimatických změn a ekonomické krize. Tito lidé jsou v pohybu, protože nemají jinou možnost,« dodal.

(rj)