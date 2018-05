Nosek velkou postavou prvního finále Stanleyova poháru

Hokejisté Vegas porazili v úvodním utkání finále play off zámořské NHL Washington 6:4 a dvěma góly o tom rozhodl český útočník Tomáš Nosek. V čase 49:44 získal nováčkovi soutěže vedení 5:4 a tři vteřiny před koncem při power play do prázdné branky ještě pečetil výsledek. Nosek byl za svůj výkon vyhlášen první hvězdou duelu.

Po asistenci si připsali oba čeští zástupci v sestavě poražených - obránce Michal Kempný a útočník Jakub Vrána. Bek Jakub Jeřábek se poosmnácté za sebou nevešel do sestavy Capitals. Druhé utkání je na programu v noci ze středy na čtvrtek od 2.00 SELČ, výhodu domácího prostředí budou mít opět Golden Knights.

Vegas začalo náporem, bylo výrazně střelecky aktivnější a ujalo se vedení v osmé minutě, kdy využilo první přesilovku zápasu při vyloučení Andreho Burakovského. Střelou od modré čáry se trefil přesně k levé tyči obránce Colin Miller.

V 15. minutě odpověděli Capitals svou teprve třetí střelou na branku v utkání. Pokus Kempného od modré čáry tečoval Brent Connolly. Za 42 sekund Capitals otočili stav. Vrána poslal puk za branku na T.J. Oshieho, který uvolnil Nicklase Bäckströma a ten bekhendem přehodil levý beton Marca-Andreho Fleuryho.

Golden Knights dokázali ještě v první třetině ztrátu smazat. V 19. minutě se zblokovaný pokus Reillyho Smithe odražený od zadního mantinelu dostal k Williamu Karlssonovi, jenž u levé tyče z úhlu protlačil puk o Bradena Holtbyho do branky.

Úvod druhého dějství opět patřil Vegas a ve 24. minutě Holtby znovu kapituloval, když jej po přihrávce Deryka Engellanda překonal osamocený Smith. Za čtyři minuty Fleury zlikvidoval Vránovu šanci, ale před polovinou utkání po přihrávce Oshieho srovnal na 3:3 obránce John Carlson, který zakončoval do odkryté branky.

Při první přesilovce Capitals po špatném střídání Golden Knights mohl Carlson udeřit znovu, ale jeho ránu od modré čáry vytěsnil Fleury na tyč. Na druhé straně po šanci Davida Perrona po návratu z trestné lavice zasáhl úspěšně Holtby.

Start do třetí třetiny vyšel naopak Capitals. Po 70 vteřinách šli do vedení, kdy střelu Alexandra Ovečkina tečoval Tom Wilson a Fleury si levou bruslí srazil puk do branky. Z vedení se ale radovali hosté jen 91 sekund. Kempný v souboji s Noskem nešťastně odvrátil puk přímo na volného Ryana Reavese a Holtby neměl šanci reagovat.

Vegas vzápětí pomohla opět tyč po ráně Johna Carlsona a na druhé straně zastavilo břevno puk, který nejdříve vyrazil Holtby a ten se pak odrazil od Smithe. Po Noskově přihrávce pak nepřekonal gólmana Washingtonu Pierre-Edouard Bellemare.

V 50. minutě ale našel křížnou přihrávkou z levé strany Shea Theodore Noska, který trefil volnou část branky a připsal si svou premiérovou vítěznou branku v kariéře v NHL. Pojistit náskok mohl Perron, domácí se ubránili při náporu Capitals při power play a Nosek ještě v závěru dovezl po skvělé obranné práci puk do prázdné branky.

Pro pětadvacetiletého odchovance Pardubic to byl v 97. zápase v součtu základní části i play off NHL první dvougólový zápas.

(čtk)