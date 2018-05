Příprava stage v Altice Aréně, 23. dubna 2018. FOTO - wikimedia commons

Eurovize 2019 zatím bez místa konání

Organizační výbor nejslavnějšího soutěžního popového festivalu Eurovize (Eurovision Song Contest) řeší problém, kde se bude příští ročník konat. Podle reglementu by to samozřejmě mělo být v Izraeli, jehož zástupkyně vyhrála letošní ročník, který se konal v Lisabonu...

Je zvykem, že vítězný stát, respektive jeho členská organizace European Broadcasting Union (EBU), vybírá hlavní město. Snad jen jednou, v roce 2013, vybrala švédská veřejnoprávní televizní a rozhlasová společnost jiné město, soutěž se tehdy konala v Malmö.

Nevyjasněný status

Po vítězství Izraelky Netty Barzilaj dával izraelský premiér Benjamin Netanjahu najevo ohromnou radost, zpěvačku osobně přijal, aby jí blahopřál a přispěchal s prohlášením, že příští ročník se bude konat v Jeruzalémě.

Organizační výbor na toto sebevědomé prohlášení reagoval na své oficiální stránce na Facebooku. Napsal: »Už se těšíte na soutěž Eurovize v příštím roce? My také, ale zatím si nekupujte letenky a sledujte naše stránky, kde se dozvíte, kdy a kde se bude soutěž konat.«

EU neuznává izraelskou anexi Jeruzaléma

EBU tak dává najevo, že výběr Jeruzaléma by byl v rozporu s jedním ze základních pravidel soutěže, totiž že je apolitická. Jeruzalém považuje za hlavní město Izraele totiž jen Izrael sám, USA a pak pár dalších zemí závislých na USA. Stanovisko EU trvá na nevyjasněném statusu s tím, že polovina Jeruzaléma je okupovaná. EU neuznává jeho anexi Izraelem.

Navíc Palestinci okupovanou polovinu považují za budoucí hlavní město svého státu. Před nedávnem přesunuly USA své velvyslanectví do Jeruzaléma, byl to den plný palestinských protestů. Izraelští vojáci při nich zastřelili nejméně 61 lidí. Počínání izraelských vojáků vyvolalo ohromnou vlnu kritiku po světě.

EU s americkým stěhováním nejednou vyjádřila nesouhlas, považuje jej přinejmenším za předčasné, nejprve by se měli Izraelci a Palestinci dohodnout na dvou státech, tedy včetně palestinského. V dohodě by mělo být jasně určeno, které město, nebo která města, budou metropolemi obou států. Pak bude možné zřizovat diplomatická zastoupení v těchto městech. Žádná dohoda dosud neexistuje, ani se o ní už několik let nejedná, Izrael všemožně rozhovorům brání a v rozporu s mezinárodním právem anektuje další a další okupovaná území stavbou nelegálních osad. I to EU odsuzuje.

Nabízí se Tel Aviv

EBU sdružuje 73 členských organizací, většinou veřejnoprávních televizí a rozhlasů, z 56 zemí. Israeli Public Broadcasting Corporation má podle oficiálních stránek EBU prozatímní členství. EBU s ní bude jednat. Některé komentáře už oznamují, že bude trvat na konání soutěže v uznaném hlavním městě Tel Avivu, kde má také sídlo drtivá většina zahraničních velvyslanectví. V krajním případě může EBU izraelské pořadatelství úplně zrušit!

Plnoprávnými členskými zeměmi jsou i vysílací organizace arabských zemí - Jordánska, Libye, Egypta, Tuniska, Maroka, Libanonu, Alžírska a také Turecka, jakkoli jejich zástupci v Eurovizi většinou neúčinkují (na rozdíl od Izraele). Pokud by EBU ustoupila v otázce Jeruzaléma, riskovala by každopádně hluboký rozpor v organizaci, arabské státy by přenosy příštího ročníku písňové soutěže bojkotovaly. Nejen v arabských zemích se zdvihá odpor.

Na Islandu koluje internetová petice, která vyzývá, aby na znamení podpory Palestinců Island bojkotoval příští ročník soutěže, pokud se uskuteční v Izraeli. Petice jen za první týden získala 20 000 podpisů, to znamená, že se za ni už postavilo téměř sedm procent obyvatel země.

EBU na písňové soutěži a její pověsti hodně záleží, představuje její vlajkovou loď, letos dvě semifinále a finále sledovalo celkem 186 milionů diváků, a to až v daleké Austrálii...

(pe)