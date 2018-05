Ilustrační FOTO - Pixabay

NASA řeší, co a jak jíst ve vesmíru při misích

Není snadné něco ve vesmíru vypěstovat. Semínka mohou ve stavu beztíže poletovat. Voda neteče. Shlukuje se v kapkách, které mohou zaplavit kořeny. A umělé světlo a ventilátory musejí být zkonstruovány tak, aby nahradily sluneční paprsky a vítr. Avšak pro Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) bude zahradničení ve vesmíru pro příští generace kosmonautů klíčové, píše agentura AFP.

Kosmonauti budou muset během misí na Měsíc nebo Mars, trvajících několik měsíců či dokonce let, něco jíst. Základní výživné látky, jako jsou vitamíny C a K, však časem z potravin sušených vymrazováním zmizí. Když o ně budou astronauti připraveni, roste nebezpečí, že se u nich objeví infekce, rakovina či srdeční choroby nebo že budou mít špatnou srážlivost krve.

Americká vesmírná agentura se tedy obrátila na botaniky, školy a zahradníky, aby přistoupili k pokusům. »Na Zemi existují desetitisíce poživatelných rostlin, které by mohly být využity, a není snadné vybrat ty, které budou pro produkci potravin určených pro kosmonauty vhodné,« vysvětluje ředitel tropické botanické zahrady Fairchild na Floridě Carl Lewis.

Tato botanická zahrada v Miami identifikovala 106 druhů rostlin, které by mohly ve vesmíru dobře reagovat, jako je kapusta a hlávkový salát. Potom začalo více než 15 000 studentů ze 150 škol pěstovat rostliny ve třídách ve stejných podmínkách jako ve vesmíru. Tento čtyřletý projekt, financovaný NASA částkou 1,24 milionu dolarů (26 milionů Kč), je právě v polovině.

Studenti mají o rostliny pečovat a zaznamenávat údaje o jejich vývoji, které pak sdělují NASA. »Nepoužíváme klasické způsoby zahradničení. Máme zařízení s nejmodernější technologií,« vysvětluje sedmnáctiletá studentka Rhys Campová, jejíž třída se stará o červený salát.

Pokusy provázejí některé problémy: rostliny mohou být příliš zalévány, teplota ve třídách se mění a kultury mohou být během prázdnin ponechány svému osudu. To však nečekaně k programu přispělo. »Jestliže rostlina dobře reaguje na všechny tyto změny, je pravděpodobné, že bude dobře reagovat i ve vesmíru,« tvrdí expertka na botaniku z NASA Gioia Massová.

Vesmírné zahradničení

Astronauti žijící na palubě Mezinárodní vesmírné stanice ISS, která obíhá kolem Země ve výšce 400 kilometrů, také zažili četné neúspěchy ve vesmírném zahradničení. První přenosný truhlík pro pěstování ve vesmíru, vybavený žárovkami LED a pojmenovaný Veggie, je na ISS testován od roku 2014: část rostlin nevyklíčila, jiné podlehly suchu. Ale kosmonauti vytrvali a v roce 2015 mohli ochutnat první listy salátu vypěstovaného ve vesmíru. Stanice má dnes k dispozici dvě zařízení Veggie a třetí nazvané Advanced Plant Habitat.

Sklízí se ovšem jen občas a na jednoho astronauta vyjdou jeden nebo dva listy salátu, ale stojí to za to, svěřil se kosmonaut Ricky Arnold při videokonferenci se školou Fairchild v dubnu. »Textura všech potravin sušených vymrazováním je velmi podobná. Když si můžete sklidit vlastní salát, je to prima oživení standardního jídelníčku,« ubezpečil.

Jak uvádí Massová, dobrá rostlina ve vesmíru musí být vysoce produktivní, musí se vyvíjet za teploty panující na vesmírné lodi (na ISS to je 22 stupňů Celsia), kde je vlhkost vzduchu 40 % a vysoká úroveň oxidu uhličitého. Musí rovněž vzklíčit v malém množství půdy, dobře reagovat na LED osvětlení a nesmí obsahovat mnoho mikrobů, protože je obtížné zeleninu ve vesmíru omývat.

NASA chce využívat pro zahradničení roboty, aby se kosmonauti mohli věnovat jiným úkolům. Ti však většinou rostliny pěstují rádi, protože jim to umožňuje udržovat pouto se Zemí. »Psychické výhody mohou být pro astronauty důležité,« potvrzuje podle ČTK závěrem Trent Smith z NASA.

(rom)