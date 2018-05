Ilustrační FOTO - Pixabay

Ukrajinští lékaři dostanou výjimku

Lékaři z Ukrajiny, kteří už v ČR jsou, si musí aprobační zkoušku dodělat do roka. Ministerstvo zdravotnictví výjimku udělilo na žádost Asociace krajů, kterým lékaři v nemocnicích chybí.

Asociace to oznámila po jednání s premiérem a ministrem zdravotnictví v demisi.

Premiér v dubnu slíbil projekt Ukrajina ukončit poté, co ho kritizovaly komory lékařů, stomatologů a lékárníků. Kraje však úspěšně argumentovaly. Podle Asociace by se asi 150 ukrajinských lékařů nyní muselo vrátit domů, a tím by byla ohrožena lékařská péče v některých nemocnicích, zejména v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka je trapné, že premiér před měsícem komorám něco slíbil a teď to po jednání s kraji mění. »Velmi mě mrzí, že ministerstvo zdravotnictví spoluorganizuje porušování zákona a pravidel EU,« řekl Kubek. Považuje za nepřijatelné, že se po českých nemocnicích pohybují lékaři, u nichž nikdo neprověřil jejich vzdělání a schopnost česky se domluvit s pacientem.

Ministerstvo chce prý nicméně zpřísnit aprobační zkoušky. Namísto akademiků bude chtít mít v komisích lékaře z praxe, zejména primáře z okresních nemocnic.

(ste)