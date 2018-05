SOUTĚŽ HALÓ NOVIN

Kdo má rád 2018

Už VIII. ročník benefičního koncertu a bezplatného Dětského dne Kdo má rád proběhne tuto sobotu 2. června t. r. (od 18, resp. předtím již od 11 hodin) v prostorách zámku Nové Hrady v jižních Čechách.

Organizátorem je opět agentura Martin Production, tentokrát spolu s Via Gabreta, městem Nové Hrady a Jihočeským krajem, a my máme tu čest být jedním s mediálních partnerů akce, která na Nových Hradech proběhne již podruhé po stěhování z Martinského mlýna u Trhových Svinů. Až doposud se vybrané finance ze vstupného stěhovaly převážně do prachatické nemocnice - třeba na dětské lůžkové oddělení. Kolik a kam poputuje letos, vás budeme informovat.

No a koho že to uvidíte na letošním ročníku benefičního koncertu od 18 hodin? Jitku Zelenkovou, Kamélie, operní formaci La Gioia, Radka Bangu, českou Edith Piaf Radku Fišarovou, Thomase Puskailera, Zbyňka Drdu, Draculovu Nymfu Renátu Drössler, Markétu Zehrerovou, Koule, Kateřinu Strejčkovou, Elite Junior Class a další. Večerní koncert bude opět moderovat Markéta Mayerová a dětským odpolednem mj. se skákacím hradem či elektrickým býkem vás bude provázet Michaela Marková.

Podmínkou pro účinkování interpretů na této akci je bezpodmínečně zpívání naživo, a to buď na halfplayback (u muzikálových aktérek) nebo s muzikanty. Vstupenky za 200 Kč je možné zakoupit v sítích Ticketlive, nebo přímo na zámku Nové Hrady. Děti do osmi let věku mají vstup na koncert zdarma!

Coby mediální partner vypisujeme soutěž o 3x2 vstupy zdarma na večerní koncert. Pošlete nám do čtvrtka správné odpovědi na mail roman.janouch@halonoviny.cz na tyto tři otázky:

1) Která známá tvář z novácké Tváře bude letos na Kdo má rád účinkovat? a) porotce Aleš Háma, b) hlasová poradkyně Linda Finková, c) vítězka poslední řady Berenika Kohoutová

2) Který z Fantomů opery účinkoval na benefici v minulosti? a) Marián Vojtko, b) Radim Schwab

3) Který Vojtek spolupracoval s agenturou Martin Production na jejích projektech? a) Roman Vojtek, b) Josef "Kabát" Vojtek

(rj)