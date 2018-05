Divoké ráje National Geographic a Rosatomu

Avizovaná premiéra dokumentárního filmu Divoké ráje: Rusko (Wild Edens: Russia) z cyklu celovečerních dokumentů, které ukazují problémy vyvolané změnou klimatu, měla proběhnout 15. května v Soči v rámci X. mezinárodního jaderného fóra ATOMEXPO 2018. Proběhla nakonec jen částečně (protože účastníci Fóra viděli jen polovičku filmu), ale to na dějinném významu natočení takového materiálu pranic nemění...

Vznik dokumentu iniciovala ruská korporace pro atomovou energii Rosatom a všechny díly bude od letošního léta postupně vysílat stanice National Geographic. Ten druhý se bude věnovat Turecku.

Pilotní díl se zaměřuje na faunu a flóru v jedinečných lokalitách největší země planety - Ruska, divákům představuje obyvatele pohoří Altaj či poloostrova Kamčatka a Arktidy, kteří žijí pouze v této oblasti a které fatálně ohrožuje zásadní změna životního prostředí.

Pro někoho to, že premiérově nebyl dokument odvysílán celý, mohlo být zklamání, ale o to zajímavější byla prezentace díla předpremiérovými proslovy hostů Fóra ATOMEXPO.

Energie na 68-100 let

Promítání v největším sále hlavního mediacentra Soči (v Adleru) zahájil velký sympaťák Ben Heard, zakladatel a výkonný ředitel australské nevládní environmentální organizace Bright New World, a to slovy o dopadech globálního oteplování. Zdůraznil však, že ještě existuje naděje a příležitost pro pozitivní změnu: »Kvůli rostoucí koncentraci skleníkových plynů v atmosféře už žádný kout naší planety nezůstává nedotknutý (tzv.) civilizací. Zrychlující se změna klimatu už není hypotetická. Máme ale možnost se rozhodnout a naši planetu udělat lepší a zajistit jí zářivější budoucnost, než jsme si kdy vůbec dovedli představit.« Vynikající a působivý řečník Heard prozradil, že dříve patřil k odpůrcům jaderných elektráren, ale poté, co se seznámil s prací Rosatomu, pochopil, že všechny jeho obavy byly zbytečné. Dnes si naopak uvědomuje, že právě ekologicky šetrné jednotlivé jaderné elektrárny zajišťují energii na 68-100 let, což je cosi mimořádného!

Heard mluvil o vážné situaci v jeho domovské Austrálii. O tom, jak globální oteplování tady způsobuje, že v takovém Adelaide dnes teplota v létě prakticky neklesne pod 40 stupňů Celsia, dopadem čehož jsou i sucho a požáry na denním pořádku. A o nějakých čtyřech ročních obdobích si tam mohou dávno nechat jen zdát. »Třicet let mluvíme o změnách klimatu a nic neděláme. Až teď...« Ben připomněl, že planeta se brzy dočká prolomení 10miliardové lidské hranice, přičemž i potom se nic nebude měnit na tom, že každý si zaslouží důstojný život! Naděje pro Hearda? Práce pro lidi. Je přesvědčen, že když budou mít lidi práci (důraz přitom klade na zemědělství), nebudou muset zabíjet ani sebe ani zvířata. Protože ji však zdaleka všude nemají, nemůžeme se divit, že části filmu připomínají spíš thriller...

Čistě a bezpečně

Rosatom, jeden z předních výrobců čisté a bezpečné energie, je hluboce znepokojen hrozbou spojenou se změnami klimatu. Alexej Lichačov, generální ředitel Rosatomu, proto před promítáním zdůraznil: »Tohle je důvodem, proč jsme podpořili projekt Wild Edens. Chtěli bychom přitáhnout pozornost veřejnosti ke krizi, kterou přinese globální oteplování, a předvést zhoubný dopad, který přináší emise CO 2 vypouštěné fosilními zdroji energie provozovanými na naší planetě.«

Ellen Windemuthová, výkonná producenta filmové produkční společnosti Off the Fence, zase uvedla pilotní díl cyklu zčásti šokujícími slovy: »Rusko je velmi rozsáhlým a těžko uchopitelným územím a my jako tvůrci filmu jsme si naplno vychutnali příležitost natočit v tomto neuvěřitelném regionu unikátní záběry. Dokument divákům umožní poznat drahocenné ruské přírodní bohatství a tento křehký ráj uchová (alespoň) na obrazovkách diváků před tím, než jej nejspíše nevratně poškodí změna klimatu.«

Dvaapadesátiminutový pilotní díl, který byl natáčen 12 měsíců a dalších pět se pohyboval ve střižně, bude zařazen do vysílání v Africe, Asii, na Blízkém východě, v Evropě a Latinské Americe. V USA o něj pochopitelně nikdo nestojí...

Režisérem filmu je Andrew Ziking. I ten v Soči dostal příležitost říct pár slov a zaměřil se především na mimořádné technické kvality filmu a nelehký průběh natáčení v extrémních přírodních podmínkách: »Někdy jsme točili v takových mrazech, že akumulátory kamer, které běžně pracují čtyři hodiny, tady vydržely jen hodinu jedinou. Ale popasovat jsme se s tím museli.« Už proto, že dokument natáčeli ve čtyřikrát složitějším rozlišení, než je to klasické...!

Deset tisíc kilometrů

Největší země planety obsáhne od východu po západ 10 000 kilometrů a je v ní až devět časových pásem. Najdete tu proto i nejrůznější přírodní skvosty. Od moří po vysoké hory, od zamrzlých i nezamrzlých jezer po tundru, stepi či pouště.

Kvůli změnám klimatu tu každopádně už mají jen 2/3 ledu, než kolik ho bylo ještě v 80. letech minulého století. Co to znamená pro lední medvědy, netřeba dodávat... I okolo takového Kurilského jezera na Kamčatce je vše jinak. A třeba o Sibiři ani nemluvě. Třináct milionů kilometrů čtverečních pokrytých nekonečnými lesy, jejichž ubývání ve světě právě nejvíc ze všeho přispívá k osudným změnám klimatu!

Pak jsme se s dokumentem přenesli do zlatistých hor Altaje, na jih, na hranici Ruska s Mongolskem, kde kamzíkům suchá tráva nepomáhá zbavit se nutkavé žízně... A putováním do Primorského kraje a Amurského regionu jsme se se zkrácenou verzí filmu rozloučili spolu s leopardy, kteří se dřív pohybovali na celém území Asie, dnes jich zbylo jen pod 40 kusů...

Co bude dál?! Rosatom to každopádně jen tak nenechá. Tato ruská korporace pro atomovou energii totiž patří mezi lídry v produkci bezpečné a čisté energie a drží se principů sociální odpovědnosti a nezbytnosti zachovat přírodní zdroje. Spojuje více než 350 podniků a výzkumných ústavů jaderného průmyslu. Díky svým více než 70letým zkušenostem v tomto odvětví pak nabízí na světovém trhu integrovanou nabídku, která sahá od obohacování uranu až po výstavbu jaderných elektráren. Klade důraz na zlepšování kvality produkce, zavádění inovativních technologií a ochranu životního prostředí. Rosatom aktivně realizuje projekty v oblasti aplikované vědy a inovací a každoročně investuje zhruba 4,5 % svých zisků do výzkumných projektů. Ruské jaderné technologie už byly použity při výstavbě 120 jaderných reaktorů po celém světě...

Roman JANOUCH

FOTO – autor