Ilustrační FOTO - Haló noviny

Zeman politiky nezaskočil

Plán prezidenta Miloše Zemana jmenovat Andreje Babiše podruhé premiérem ještě před skončením referenda v ČSSD většinu politiků nepřekvapil.

Podle předsedy sněmovního klubu KSČM Pavla Kováčika je čistě na prezidentovi, kdy se premiéra rozhodne jmenovat. »Na designovaném premiérovi pak je, jak se vypořádá s tím, že to bude dřív, než skončí referendum v ČSSD,« dodal Kováčik.

»Pan prezident plní slovo. Dal termín do konce června, takže to jde podle plánu,« reagoval na Zemanovo vyjádření Babiš. Podle něj může jmenování ještě před koncem referenda zrychlit vytváření vlády. Ihned po skončení hlasování by mohl navrhnout prezidentovi nové složení vlády, která by poté mohla požádat Sněmovnu o důvěru.

Paniku Zemanův záměr nevzbudil ani v ČSSD. »Nevnímám to jako nějaký tlak na sociální demokracii,« řekl šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. Podle něj straníky při hlasování Zemanovy kroky neovlivní, rozhodující pro ně je vlastní přesvědčení, zda chtějí do vlády s ANO, nebo ne. Kritičtější byl předseda senátního klubu ČSSD Petr Vícha. »Našim členům to má naznačit, že na nich nezáleží. Což mne za ně mrzí, nezaslouží si to,« uvedl.

Podle SPD má Zeman právo jmenovat premiéra, otázky, proč se k tomu odhodlal nyní, by měly směřovat na něj. Dle ODS mělo jmenování premiéra ve druhém pokusu přijít mnohem dříve. Piráti a lidovci chápou Zemanova slova jako tlak na to, aby sociální demokracie do vlády vstoupila. Nejtvrdší vyjádření dle tradice poskytl šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Zeman podle něj jen prohlubuje nynější politickou krizi.

(ste)