Náhradní výživné i zrušení karenční doby mají šanci

Kruh se uzavírá. První návrh o náhradním výživném v minulosti předkládaly ČSSD a KSČM jako společný návrh pod vedením Anny Čurdové ze sociální demokracie. Nyní jsou ve Sněmovně návrhy dva – první z pera KSČM, druhý z dílny ČSSD.

Před novináři na to poukázal předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik, který v tom vidí určitou symboliku. »Pro nás je důležité, aby byl naplněn zájem dítěte. A než vymůže oprávněná osoba výživné po povinném, může uplynout řada měsíců i let, a dítě, kterého se výživné týká, může strádat. Tomu chceme zabránit, proto také chceme jednat spolu se sociální demokracií tentokrát o úspěšném výsledku náhradního výživného. Uvědomujeme si, že pravice tomu vždycky bránila, očekáváme její tuhý odpor a jsme připraveni ho překonat,« dodal Kováčik.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM, místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny Hana Aulická Jírovcová na tiskové konferenci připomněla, že zálohované výživné navrhuje ČSSD a náhradní výživné předkládá i v tomto, stejně jako v minulém volebním období KSČM. Jinými slovy jde však prakticky v obou návrzích o totéž - řešení problému dlouhodobého neplacení výživného, kdy rodič, který se stará o dítě, nemůže vymoci alimenty od druhého rodiče, v jehož péči dítě není. Dlužné alimenty by platil stát, který by pak peníze od dlužníků sám vymáhal. »V minulém volebním období ČSSD bohužel neměla snahu to podpořit. Pokud bude tato záležitost projednávána, byli bychom rádi, aby zmíněné dva návrhy byly projednány společně a věříme, že oba projdou úspěšně prvním čtením,« uvedla Aulická, podle níž lze očekávat bohatou diskusi ve výborech, především v sociálním. »Pravicová opozice má tvrdé výhrady. Každopádně si myslíme, že pomoc rodičům, kteří se starají o své děti, je nutná, a je třeba jim pomoci i legislativně,« dodala komunistická poslankyně. Oběma návrhy se Sněmovna bude zabývat dnes odpoledne. Minulá koaliční vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL náhradní výživné slibovala v koaliční smlouvě. Tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová ho nakonec i ve vládě prosadila, ale parlament ho už do voleb neprojednal.

Schůzi k novičoku KSČM nepodpoří

Dalším velmi skloňovaným tématem je nyní tzv. karenční doba. Jde o to, aby zaměstnanci opět dostávali náhradu mzdy i v prvních třech dnech nemoci. »Byla to KSČM, kdo v minulosti jako první v minulém volebním období otevřel toto téma, a chtěla zrušit karenční dobu. Tehdy tomu paradoxně zabránila ČSSD, a dnes toto téma předkládá,« zdůraznil před novináři předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru, místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič. Sociálním demokratům tehdy podle jeho slov nejvíce vadilo, že by náhradový poměr měl být na 60 procentech. »Dnes bude v této výši a my jsme rádi, že některé politické strany zmoudřely a návrh má svou podporu ve Sněmovně,« dodal a doplnil, že pokud by se měla ke zrušení karenční doby konat mimořádná schůze Sněmovny, o čem se mezi poslanci mluví, komunisté by ji podpořili.

Pavel Kováčik se vyjádřil i k mimořádné schůzi ke kauze kolem údajné výroby jedu novičok v České republice a souvisejících výroků prezidenta Miloše Zemana o jeho výrobě, která bude zítra. Komunisté její program nepodpoří, usnesení zahraničního výboru k této věci považují za dostačující. »Vše, co je nad rámec, i mimořádná schůze, je především proto, aby se „poškádlil“ pan prezident, aby se poukázalo, že nemá pravdu apod. Jsme připraveni vystupovat s přednostními právy ještě před schválením programu schůze, abychom sdělili naše přístupy,« zdůraznil Kováčik. Sněmovní zahraniční výbor už dřív v usnesení uvedl, že se v ČR nevyráběla ani neskladovala žádná látka typu novičok. Komise pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství konstatovala, že se uskutečnila pouze laboratorní mikrosyntéza pro výzkumné a ochranné účely, která není podle mezinárodní úmluvy považována za výrobu. Komise vyzvala prezidenta Miloše Zemana, aby »zachovával utajovaný režim zpravodajských informací a v případě nejasností, aby danou věc konzultoval primárně s vládou ČR a s českými tajnými službami«.

(ku, jad)