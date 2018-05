Ilustrační FOTO - Haló noviny

Stávka řidičů kamionů v Brazílii trvá

Stávka řidičů kamionů, kteří už přes týden blokují silnice po celé Brazílii, pokračuje i poté, co pravicová pučistická vláda přistoupila na část požadavků stávkujících.

Řidiči, kteří ve stávce pokračují, nyní protestují hlavně proti vládě samozvaného asociálního prezidenta Michela Temera a proti tomu, že Temer povolal minulý týden proti stávkujícím armádu.

Brazilská policie evidovala v pondělí shromáždění řidičů kamionů na 556 místech ve 24 z 27 brazilských států, většinou na jihu a jihovýchodě země. Podle deníku El País ale už nejde o »úplné blokády silnic, ale o shromáždění kamionů« v odpočinkových zónách u silnic.

Celonárodní stávka řidičů kamionů začala minulý týden v pondělí kvůli růstu cen pohonných hmot. Zúčastnily se jí statisíce řidičů, kteří uspořádali blokádu silnic na asi tisícovce míst po celé zemi. Kvůli neprůjezdným cestám začaly v některých obchodech docházet potraviny, a to i proto, že lidé v panice ve velkém nakupovali zásoby. Stávka způsobila i nedostatek paliva na čerpacích stanicích, což ovlivnilo veřejnou dopravu. Zrušeny byly i letecké spoje na některých letištích.

Nyní se situace v zemi, kterou v říjnu čekají prezidentské volby, pomalu vrací k normálu. Prezident v neděli oznámil, že ceny nafty klesnou a dva měsíce zůstanou na stejné úrovni, a slíbil, že řidiči kamionů budou osvobozeni od některých poplatků za používání dálnic. Provoz v zemi ale stále ještě nefunguje na 100 %. Například v Sao Paulu, které kvůli blokádám minulý týden vyhlásilo stav nouze, podle deníku La Nación i v pondělí fungovala městská autobusová doprava jen na 70 % a v Rio de Janeiru asi z poloviny.

Část řidičů kamionů pokračuje ve stávce, podle deníku El País se ale stávka dostala do jiné dimenze. Důvodem je obecná nespokojenost s kontroverzní vládou prezidenta Temera. Část řidičů podepsala také petici, která označuje za ilegální nasazení armády proti stávkujícím. »Už to není jen o cenách nafty nebo mýtném, je to politická záležitost,« řekl 37letý řidič, narozený v době, kdy v zemi ještě vládla vojenská diktatura (1964-1985). Právě té se Temerova vláda po letech levicových kabinetů přiblížila...

Bude následovat Argentina?

Server Infobae v pondělí vyjádřil obavy, že podobná stávka může zasáhnout i sousední Argentinu. Tamní populární odborář Hugo Moyano, který stojí v čele argentinských odborů řidičů kamionové dopravy a má velký vliv i v jiných odvětvích, v pondělí pohrozil stávkou. Moyano podle ČTK začátkem tohoto roku organizoval masové demonstrace v Buenos Aires a nyní chce prosadit zvýšení mezd řidičů.

