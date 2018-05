Ilustrační foto - wikimedia commons

Šéf Cermatu Zíka odvolán

Ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) odvolal z funkce ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) Jiřího Zíku. Rozhodl se tak kvůli chybám, které se objevily v letošních maturitních testech z češtiny a v přijímacích zkouškách na střední školy.

Ministr to řekl novinářům po setkání se Zíkou, od kterého chtěl vysvětlení, jak se mohly chyby v testech objevit.

Zíka končí k 31. květnu a od 1. června ho nahradí analytička Michaela Kleňhová, která původně měla do funkce nastoupit od prosince. Do čela Cermatu ji vybrala komise už loni v listopadu, bývalý ministr Stanislav Štech (za ČSSD) ale tehdy rozhodl, že Zíka organizaci povede ještě tento rok.

Kleňhová má podle ministra navrhnout změny, které by u maturit a přijímacích testů zamezily opakování chyb. »Jednou z věcí, která selhala, je to, že přes validační komise prošly otázky, které měly případně dvě správné odpovědi. To je jeden z úkolů pro novou ředitelku, aby se podívala na to, aby mechanismy začaly fungovat,« zmínil Plaga. Kleňhová se ke svému jmenování chce vyjádřit ve středu po schůzce s ministrem.

Práci, kterou Zíka odvedl, Plaga ocenil. Vyzdvihl třeba to, že za celých osm let neuniklo před maturitami zadání testů. »Rozhodnutí pana ministra akceptuji a je mi to líto,« uvedl Zíka. V Cermatu bude dále pracovat jako ředitel logistiky. Zdůraznil zároveň, že si umí jen těžko představit, jak by šlo státní maturity omezit jen na didaktické testy, a to zejména u cizích jazyků.

(rad)