Ilustrační FOTO - Haló noviny

Evropa v pokračujícím sporu kvůli migrantům

Evropa je nadále ve sporu kvůli migrantům. Zatímco maďarská vláda předloží k projednání pozměněný návrh zákona přezdívaného »Stop Soros«, podle kterého bude v zemi trestné jakýmkoli způsobem podporovat nelegální migraci, Evropská komise i německá kancléřka Angela Merkelová se včera postavily právě proti jakékoli protimigrační hysterii.

V případě, že maďarský parlament vládní návrh v jeho současné podobě schválí, může být trestné poskytovat žadatelům o azyl informační letáky, právní poradenství nebo i potravinovou pomoc, napsal zpravodajský server BBC...

Návrh je namířen především proti nevládním organizacím, které podporuje americký miliardář maďarského původu George Soros. Toho maďarský premiér Viktor Orbán viní z politického vměšování a z aktivní podpory masové imigrace do Evropy.

Pozor na nenávist

»Pravicový extremismus v žádném případě nepatří minulosti,« varovala naopak Angela Merkelová včera v Düsseldorfu při vzpomínce na tři děti a dvě mladé ženy, které před 25 lety zemřely po žhářském útoku na dům turecké rodiny v západoněmeckém Solingenu. »I dnes jsou lidé osočováni a napadáni, protože jsou žadateli o azyl nebo uprchlíky, nebo protože jsou za ně kvůli svému vzhledu či barvě pleti považováni,« varovala. Německo se s tím podle ní nesmí smířit. Nenávist k cizincům, rasismus a antisemitismus nemají ve spolkové republice co dělat. »Kdo slovy zasévá násilí, musí počítat s tím, že bude násilí sklízet,« uzavřela kancléřka. Podle pozorovatelů tak narážela mj. na často kontroverzní a provokativní vyjádření protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD).

I Evropská komise dala včera jasně najevo, že se snaží a nadále bude snažit být nápomocna členským zemím EU při řešení problému radikalizace, tedy situací, kdy se mladí lidé přiklánějí k extrémním ideologiím, které by je mohly dovést až k páchání násilí a teroristickým činům. A platí to obecně - většina podezřelých zapojených do nedávných teroristických útoků v Evropě totiž nebyli migranti, ale unijní občané, kteří se radikalizovali, v některých případech třeba při pobytu ve vězení.

Unijní podpora snahám zemí tuto problematiku řešit je nyní financována z různých fondů, jako je Fond pro vnitřní bezpečnost, program Horizont 2020, program Spravedlnost, program Erasmus+ a Evropský sociální fond.

Zpráva se zabývá také snahou EU bojovat s šířením extrémní a teroristické propagandy na internetových sociálních sítích.

Útok v Lutychu

Že slova z Evropské komise nejsou prázdnými frázemi, doložil včerejší případ z Lutychu. Dvě policistky a civilistu zabil muž, který měl jednodenní propustku z vězení. V centru města Lutych pak utekl do nedaleké školy, kde vzal jako rukojmí ženu. Krátce na to ho zásahová jednotka zastřelila. Případ převzala belgická federální prokuratura, která se zabývá terorismem.

Vyšetřovatelé nyní dodatečně zjišťují, zda 36letý pachatel, odsouzený za drobnou kriminalitu, konvertoval k islámu a radikalizoval se při pobytu ve vězení. Úřad netají obavy, aby se podobný jev nerozšiřoval.

Tím spíš, že francouzská vězení opustí letos a během příštího roku 40 lidí už odsouzených za terorismus. Informoval o tom prokurátor pověřený stíháním teroristů Francois Molins, který tento vývoj označil za velké bezpečnostní riziko. Mnozí z trestanců jsou totiž podle všeho nenapravitelní.

Molins v pondělí řekl televizi BFM, že Francie stále čelí významné hrozbě podporovatelů teroristické organizace Islámský stát (IS) z řad svých občanů. Podle něho se neví o dalších zhruba 600 až 700 francouzských extremistech, kteří působili v Iráku a v Sýrii v době, kdy tam IS ovládal značná území.

Jenže mezi muslimskými příchozími jsou i výjimenčí lidé. Jako mladý Malijec bez dokladů Mamoudou Gassama, který o víkendu zachránil dítě visící z balkonu ve čtvrtém patře domu v Paříži. Včera podle ČTK za odměnu dostal dokument, který legalizuje jeho pobyt ve Francii.

(rj)