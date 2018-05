Psychopati a politika

Žiju s psychopatem. Tedy ne, že bych si to občas nemyslela, ale vyčetla jsem to nově i z rozhovoru s předním českým psychiatrem Radkinem Honzákem.

Z jeho rozhovoru pro web stars24.cz vyplývá, že je prý psychopatů u nás poměrně dost. Podle něj se psychopat - tak, jak je snaha obnovit tento pojem dnes a dát mu specifický obsah - vyznačuje především neohrožeností, odvahou, statečností. K tomu v různé míře přistupují další vlastnosti, především impulzivita a pak antisociální a agresivní prvky. »Dobří« psychopati mají těch dalších relativně málo, a proto mohou společnosti být velmi užiteční jako osobnosti na místech, které vyžadují odvahu. To vysvětluje, proč můj muž nejen že náš společný čas mnohdy »ztrácí« u dobrovolných hasičů, ale jako střela vyletí vždy, když je to potřeba, beze strachu, bez pudu sebezáchovy, a zadarmo. To je ta pozitivní psychopatie lidí, kteří například zachraňují životy. Všech lidí s vrozenou absencí strachu je prý něco kolem jednoho procenta.

Je ale mnoho dalších psychopatů. A podle Honzáka mnohé z nich najdete i na naší politické scéně. A je jedno, zda na obecní, krajské, nebo republikové úrovni. Tito psychopaté nejen že nepostrádají strach, že to, co dělají, nemusí dopadnout dobře. Postrádají i strach ze svých skutků (svědomí). A mnohdy i jistou sociálnost, vcítění se, soucit.

Jeden z nápadů, jak takové případné psychopaty odhalit, by mohly být povinné psychotesty před nástupem do funkce, nebo rovnou kandidaturou. Voliči by se tak mohli snadno dopředu podívat na psychologický a i morální profil člověka, kterému dávají hlas.

Otázka ale je, zda by to bylo k něčemu. Sám Honzák dodává, že asi ne. Opakované zvolení kandidátů, kteří přitom své voliče již dříve zklamali, nebo dokonce je uráželi svými výroky, ukazuje, že u voleb mnohdy nejde o racionální uvažování, ale o hru na emoce. Volební kampaň, která umí zahrát u některých lidí na správnou citovou notu, mnohým gumuje dlouhodobou paměť. Sama se snažím děti učit, že za každým rozhodnutím by měla stát úvaha o tom, zda bude rozhodnutí správné a co pro ně bude znamenat. Srdcem se můžeme řídit v osobních vztazích. V běžném životě a politice zvláště nezapomínejme na rozum! Asociální psychopaty přece nechceme…

Helena KOČOVÁ