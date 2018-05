Vítejte, naši američtí projíždějící hoši

Českem projede opět US Army. Včera večer se čačtí američtí vojáci ubytovali ve Staré Boleslavi a dnes se vydají na další cestu směrem na Náchod, aby tam překročili hranice a převzali je daleko vstřícnější Poláci, než jsou Češi. Jedou kamsi do Pobaltí na nějaké cvičení jistě zaměřené na to, jak budou obsazovat se svými vozidly západní Rusko až po Ural. Anebo, jak budou odrážet výsadkáře v ruských uniformách. Dříve se tomu říkalo hraní na vojáčky, ale dnes to má trochu jiný nebezpečný podtext. Je totiž určen nepřítel. Zatím mu není možné dát co proto, ale jistě ta doba, podle plánovačů z Pentagonu, nastane, proto se neustále vojáci musí cvičit. Po skončení cvičení budou pochváleni a jistě i na některého z nich se dostane medaile. Může být nejen americká, ale i polská, litevská či úplně jiná.

Jde ale o přesun přes naše území. Údajně podle paní ministryně Šlechtové i o jakousi výuku přepravy a součinnosti s našimi vojáky. Že by i muži a ženy Armády ČR jezdili s nimi po vlastech českých a učili se, jak zatáčet, jak brzdit a jak zaparkovat, a to za doprovodu naší policie, nic nevím. Možná ovšem, že v utajení vedle nich jedou čeští zpravodajci ve škodovkách a poctivě si natáčejí každý pohyb amerických vozidel či vojáků na nich a potom v dalších večerech si budou promítat natočené filmy na »politických školeních mužstva«. I paní ministryně v demisi u toho jistě být může. A její přítulný psík také.

Osobně mě zajímá trasa, kterou se řítily či ještě budou řítit americké vozy. Prý to bylo po plzeňské dálnici, pak po Pražském okruhu, z něhož se přesunuly na dálnici mladoboleslavskou. Na té, jak známo, se opravuje jeden z dálničních mostů. Takže kolona štrádovala přes Brandýs nad Labem a přes labský most, které tuto část souměstí spojuje, do Staré Boleslavi. Chudák ten řidič, který chtěl jenom projet městem z jednoho konce na druhý.

Pak si američtí vojáci znovu zabalí věci a zase po dálnici, také opravované a zúžené, zamíří na Benátky nad Jizerou a v Mladé Boleslavi odbočí na Sobotku, či v Turnově na Jičín, aby dál už jeli po silnicích, kde se předjíždět nenechá. Věřím, že čeští řidiči to pochopí a klidně celou štreku pojedou za nimi a ještě budou mávat mávátky z oken svých vozů anebo přímo americkými »praporky«, tou »vlajkou z hvězd a pruhů«.

Otázkou zůstává, proč nevybrali američtí plánovači jinou trasu než přes Česko a nejeli z míst své dislokace po dálnici do Saska a odtud přímo k »vítavším Polákům«? Je tu ovšem i možná odpověď: Je třeba těm Čecháčkům ukázat, »zač je toho loket« a kdo vlastně je ve střední Evropě pánem. Že to vůbec nejsou ti ve »Strakovce«, ale mocný »bílý otec kdesi za oceánem«, ten když rozhodne, tak se půjde, bez ohledu na to, co si myslíme my, na východ, aby už konečně byl svět náš, tedy americký.

Jaroslav KOJZAR