Spor o Marrákešskou deklaraci a pomoc Africe

V minulém týdnu rozvířily politické vody informace, že Marrákešská deklarace může způsobit příliv migrantů z Afriky do České republiky. Situace se takto nemá, ale přesto stojí za to podívat se blíže na tento text. A ne jen šmahem odsoudit odpůrce jako šiřitele nenávisti a hoaxů.

Marrákešskou deklaraci podepsaly státy EU se státy Afriky a navazuje na již dříve přijaté deklarace a prohlášení v rámci dialogu o migraci a rozvoji.

Nejdříve je třeba zdůraznit, že deklarace je nezávazná. Jenže proč by měl stát podepisovat i nezávazné dokumenty, které jsou problematické? Příště se kvůli podpisu na této deklaraci může Česká republika dostat pod mezinárodní tlak, aby podepsala závazný dokument s odkazem, že již jednou s podobnými principy souhlasila.

Marrákešská deklarace popisuje různé vhodné způsoby zacházení s migranty v různých situacích a obsahuje 5 částí. Některé z nich jsou pozitivní, jako část 4, která se věnuje nelegální migraci, a část 5, která se věnuje zpětnému vracení migrantů do zemí jejich původu. Ale už samotné zdůraznění potřeby v této oblasti spolupracovat s organizacemi občanské společnostmi je problematické, neboť víme, že se organizace z této oblasti podílely na pašování lidí přes Středozemní moře. To skončilo až po tvrdém zásahu italské vlády.

Nejproblematičtější je druhá část dokumentu! Ta jasně deklaruje podporu legální migrace z Afriky. A vůbec celým dokumentem se vine přesvědčení, že migrace je žádoucí a pozitivní. Toto je ostatně dlouhodobá strategie Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky i mnoha evropských politiků.

Jenže musíme si klást otázku, co by mělo být pozitivního na migraci z Afriky do Evropské unie. Pro zjednodušení si migranty rozdělme do dvou kategorií. První jsou vzdělaní Afričané. Samozřejmě mnozí z nich dávají přednost klidnému životu v bohaté Evropě. Ale má být zájem EU i afrických států, aby tito lidé odcházeli z domovských zemí? Vysávání elit z rozvojových zemí podle mého soudu nepomůže ani rozvojovým zemím ani Evropě. Naopak naším zájmem má být jejich udržení v domovských zemích, aby pomohli rozvoji své země a zajištění její stability. Pak je tady druhá kategorie migrantů - nevzdělaná, často i negramotná. Je třeba se tedy ptát, co budou tito lidé v Evropě dělat? Jsou to lidé, kteří pocházejí i ze zcela odlišných kulturních podmínek. Evropské společnosti nerozumějí, tradice, zvyky a právní uspořádání mnohých evropských států jsou pro ně prázdným pojmem a jen s velkými obtížemi zde hledají uplatnění - někteří jej ani najít nechtějí. Tito lidé budou v Evropě nešťastní v horším případě, obrátí svou naštvanost proti Evropě, jako to už udělalo mnoho atentátníků. Navíc jsou pak pochopitelné i reakce většinové společnosti, neboť asimilace takových migrantů je velmi problematická a často tito lidé žijí mnohdy ze sociálních dávek evropských zemí, což původní občany samozřejmě rozčiluje.

Výše uvedené jasně ukazuje, jak byli představitelé ČR opět nepřipraveni. Česká republika měla být podstatně více aktivní ve vyjednávání o Marrákešské deklaraci a nesouhlasit s pojetím migrace z Afriky jako žádoucího jevu. Vyjádření ministra Metnara navíc jasně ukazuje, že moc netuší, s čím souhlasil. Zkrátka podlehl atmosféře vzletných slov na konferenci, která zakrývala pravou podstatu textu. Nicméně za to se ČR neschová - co je psáno, to je dáno.

Česká republika měla jasně ukázat, že si myslíme něco jiného a mohla se připojit k Maďarsku a dokument nepodepisovat. Nebo ministr Metnar měl veřejnosti přiznat, že s myšlenkou podpory legální migrace z Afriky souhlasí. I když hnutí ANO je v otázce migrace velmi proměnlivé - stejně tak rychle jako jarní počasí - jednou s migrací souhlasí, pak marketéři tohoto hnutí se toto snaží popřít. Nicméně za člověka mluví činy, ne slova.

KSČM jasně říká, že legální migrace by měla být omezena na minimum! Nikoli podporována! Africe je třeba pomoci, ale jak? Zde jsou tři zásadní momenty, které by měli čeští i evropští politici vzít v potaz:

1) Nepožadovat po afrických státech stejnou úroveň zajištění práv občanů jako mají západní země. Ve svém důsledku totiž vedou k tomu, že situace je nakonec ještě horší. Již jsem uvedla, že se mi hnusí pojetí demokracie vyvážené na hlavních pušek a raket, což předvedly USA nejen v Sýrii, ale též s podporou Francie i v Libyi, kde ze stabilního státu zůstaly trosky. Znásilňování, vraždy, korupce a náboženský radikalismus zde převzaly vládu. Světový policajt dosáhl svého. V tomto kontextu se pak jeví jako úsměvné, když se v Evropském parlamentu zcela vážně debatovalo o dodržování práv homosexuálů v jedné ze zemí, kde se pravidelně opakují občanské války a hladomor.

2) Zajistit africkým státům férový obchod, neboť jen tak mohou tyto země bohatnout. Nejde jen o to nemít cla na africké výrobky, ale také o to nezavalit dovozce haldou administrativních překážek, které zamezují dovozu zboží z tohoto regionu. V pořádku není ani, když v Evropě vypěstujeme přebytek nějaké zemědělské plodiny a vyvezeme ho do Afriky zadarmo jako rozvojovou pomoc. Tento postup EU už několikrát v minulosti přivedl místní africké zemědělce k bankrotu, protože ani s minimálními cenami nebyli schopni konkurovat, svou úrodu vyhodili a sami zchudli.

3) Poskytnout mladým Afričanům možnost vzdělání. Toto vzdělání by mělo být hlavně technické nebo přírodovědné. Vzdělání v politologii či jiných humanitních vědách Africe v rozvoji nepomůže. Zároveň toto vzdělání by měli mít možnost získat přímo ve své zemi.

4) Technická pomoc - výstavba infrastruktury, budování přístupů k pitné vodě, výstavba škol.

Výše zmíněné náměty, jak pomoci Africe, ovšem často narážejí na zájmové skupiny v západní Evropě. Bohužel se tím otevírají dveře mocnostem, kterým jde především získání surovin a osud tohoto kontinentu je jim zcela lhostejný. Znovu opakuju postoj můj i KSČM - není možné, aby někdo rozvrátil země, vytěžil z nich bohatství a přehodil problémy na jiné (rozumějte evropské státy). Odmítáme řízenou a podporovanou migraci, čímž se nezříkáme odpovědnosti za podíl na rozvoji Afriky, ale ve středu našeho zájmu zůstane vždy český občan. A pro něj Marrákešská deklarace není pozitivním dokumentem.

Kateřina KONEČNÁ, místopředsedkyně ÚV KSČM a poslankyně Evropského parlamentu