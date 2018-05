Ilustrační FOTO - Haló noviny

Trump zavelel k dalšímu stupňování napětí v čínsko-amerických obchodních vztazích

Spojené státy budou pokračovat v obchodních opatřeních proti Číně. Bílý dům oznámil, že do 15. června zveřejní seznam čínského zboží, na které bude »krátce poté« uvaleno clo ve výši 25 procent. Tento seznam bude obsahovat zboží, jehož roční dovoz z Číny do USA dosahuje hodnoty kolem 50 miliard dolarů (1,1 bilionu Kč).

Washington a Peking přitom nedávno ohlásily dohodu o prozatímním řešení obchodních sporů a signalizovaly pokles napětí ve vzájemných obchodních vztazích. Čína proto nyní uvedla, že ji nejnovější postup Washingtonu překvapuje.

Připravovaný seznam bude založen na výčtu 1300 produktů, který Bílý dům zveřejnil již začátkem dubna. Tento výčet bude nyní zúžen na základě veřejných připomínek. Bílý dům rovněž oznámil, že Spojené státy budou pokračovat v postupu proti Číně na půdě Světové obchodní organizace (WTO). Uvedl také, že do konce června představí nové restrikce na čínské investice v USA a omezení pro export amerického technologického zboží do Číny.

Připomeňme, že Spojené státy a Čína tento měsíc ve společném prohlášení oznámily, že se dohodly na opatřeních zaměřených na výrazné snížení amerického obchodního deficitu. Čína by podle dohody měla nakupovat více amerického zboží, zejména zemědělských a energetických produktů. Americký ministr financí Steven Mnuchin následně oznámil, že USA a Čína díky pokroku v jednáních zatím nenaplní své hrozby ohledně uvalení nových cel na vzájemnou obchodní výměnu. »Obchodní válku odkládáme,« prohlásil.

Čínské ministerstvo obchodu uvedlo, že nynější oznámení Bílého domu je v rozporu s konsensem, kterého obě strany nedávno dosáhly. Vyzvalo Spojené státy, aby postupovaly v duchu nedávného společného prohlášení. Upozornilo rovněž, že Čína je schopna bránit své zájmy.

Americký prezident Donald Trump již dříve pohrozil, že uvalí cla na dovoz čínského zboží do USA v hodnotě až 150 mld. USD ročně. Peking následně varoval, že je připraven podniknout odvetná opatření zahrnující cla na řadu amerických produktů. To vyvolalo obavy, že spory přerostou v obchodní válku mezi dvěma největšími ekonomikami světa.

V sobotu by měl do Pekingu dorazit americký ministr obchodu Wilbur Ross na další kolo obchodních rozhovorů. Podle analytiků by však nynější obnovení hrozby cel ze strany Spojených států mohlo tyto rozhovory narušit, napsala agentura AP.

