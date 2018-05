Ilustrační FOTO - Pixabay

Česká mise v Pobaltí se posilovat nebude

České vojenská přítomnost v Pobaltí, se kterou má KSČM zásadní problém, se nebude navyšovat. Po jednání vlády to uvedl předseda vlády v demisi Andrej Babiš (ANO). Sněmovna bude o posílení zahraničních misí jednat zítra.

KSČM kritizovala návrh vládního prohlášení chystaného kabinetu ANO s ČSSD kvůli závazku posilovat české zahraniční mise, Pobaltí bylo přitom na prvním místě. Babiš řekl, že počet českých vojáků v Pobaltí by se nyní měnit neměl a KSČM tak bylo v jejím požadavku vyhověno. Pak dodal, že o misích jednal s předsedy KSČM i ČSSD Vojtěchem Filipem a Janem Hamáčkem. »KSČM nemá, jak jsem to pochopil, problém s navyšováním našich vojáků v Iráku, Mali a v Afghánistánu,« řekl Babiš.

Stínový ministr obrany KSČM Alexander Černý Babišovo vyjádření ovšem uvedl na správnou míru. »Platí, že a priori nám vadí všechny mise bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Za druhé: Ano, mise v Mali a Iráku skousneme, ovšem není tak docela pravda, že nemáme problém s Afghánistánem. Nám vadí, že se v Afghánistánu angažujeme již velmi dlouho, že se tam utratily miliardy, a výsledky nejsou. Bezpečnostní situace v zemi se neustále zhoršuje, ofenzivy Talibánu neslábnou. Jsme přesvědčeni, že situace v Afghánistánu vojenské řešení nemá,« řekl Haló novinám Černý. Pokud jde o Pobaltí, je rád, že vláda zvolila rozumný postup. »Ano, mise v Pobaltí nám vadí velmi. Provokovat a zvyšovat napětí na hranicích jaderné velmoci považujeme za naprostý nesmysl. Doplatit na to může celá Evropa,« uvedl Černý.

Ještě letos by mělo v případě schválení návrhu odjet do Afghánistánu až o 140 vojáků více. V Mali se má mandát zvýšit z 50 na 120 lidí. Více vojáků, až 110, místo nynějších 65, má zamířit také do Iráku.

Babiš míří k Zemanovi

Dnes bude v Lánech Babiš jednat s hlavou státu. Chce s ním prý hovořit i o termínech spojených s ustavením nového kabinetu. Babiš prý chce dodržet termín jmenování nového kabinetu do prázdnin. »Prezident dal termín do konce června, já ten termín chci dodržet,« řekl Babiš, kterého prezident slíbil podruhé jmenovat premiérem ještě před vyhlášením výsledků hlasování ČSSD o vstupu do vlády, tedy do 15. června.

Zeman předpokládá, že ČSSD v referendu vládní účast podpoří. Je ale připraven i na negativní stanovisko sociální demokracie. »Mám připravený plán B, ale ten sdělím nejdříve Andreji Babišovi,« dodal prezident. Tímto plánem nemyslí předčasné volby, proti kterým se už několikrát vyslovil a které označil za plán C. V kuloárech se hovoří o možnosti úřednické vlády řízené stávajícím generálním ředitelem státní společnosti ČEZ Danielem Benešem.

(ste)