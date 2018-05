Ženské trio jde dál, Berdych končí

Petra Kvitová postoupila hladce do 3. kola grandslamového French Open. Uspěly i Barbora Strýcová a Kateřina Siniaková. Naopak svůj zápas prvního kola prohrála česká tenistová jednička Tomáš Berdych a poprvé po pěti letech se s grandslamovým turnajem rozloučil hned po prvním zápase.

Turnajová osmička Kvitová porazila na pařížské antuce Španělku Laru Arruabarrenaovou 6:0 a 6:4. Šestadvacátá nasazená Strýcová zdolala Rusku Jekatěrinu Makarovovou 6:4, 6:2 a na Roland Garros vyhrála dva zápasy za sebou podruhé v životě. Ve třetím kole ji čeká český duel se Siniakovou, jež v třísetové bitvě udolala 6:7, 6:4, 6:4 Ukrajinku Katerynu Kozlovovou, přemožitelku loňské šampionky Lotyšky Jeleny Ostapenkové.

Berdych nedotáhl do vítězného konce dohrávaný duel s Francouzem Jérémym Chardym, který byl v úterý přerušen po dvou setech kvůli tmě. Turnajová sedmnáctka prohrála 6:7, 6:7, 6:1, 7:5 a 2:6.

První kanár

Kvitová v prvním setu nasázela Arruabarrenaové 14 vítězných úderů. Poprvé na Roland Garros uštědřila některé ze soupeřek »kanára«. »Cítila jsem se od začátku lépe než v prvním kole, rychle jsem rozjela nohy a zahřála se. V prvním gamu bylo dost těžkých výměn, bylo to těsné, ale po něm jsem se uvolnila. Servírovala jsem taky dobře, výměny mi šly a jsem ráda, že jsem ušetřila energii,« řekla Kvitová.

Ve druhém setu se 91. hráčka žebříčku dostala do hry. Česká tenistka odskočila do brejku na 3:2, ale po chybách vzápětí o podání přišla. Začaly se hrát více výměny a v těch Arruabarrenaová nutila favoritku chybovat. Kvitová zvládla vyrovnaný game na 4:4, pak získala pátý brejk v utkání a připsala si třináctou výhru v řadě.

Příští soupeřkou Kvitové bude nasazená pětadvacítka Estonka Anett Kontaveitová. Právě v Madridu Kvitová Estonku po boji zdolala.

Zlom v Paříži

Strýcová prohrála před French Open osm zápasů v řadě, ale pořád doufala v obrat a ten přišel na antukovém grandslamu. »To, že jsem prohrála osm zápasů za dva tři měsíce, bylo i k něčemu dobré. Vím, že se nic neděje. Tenis je nahoru a dolů, že se to vždycky může zlomit, když člověk věří v sebe a v to, co dělá. Což se asi potvrdilo,« řekla.

Makarovovou letos porazila už podruhé a vyrovnala vzájemnou bilanci na 3:3. Zápas při mečbolu ukončila esem.

Tristní bilance

Dvacátý hráč světového žebříčku Berdych měl v dohrávce s Chardym dlouho navrch. Poté, co byl v úterý zápas přerušen za stavu 6:7, 6:7, 1:1 z jeho pohledu, ovládl dnes bez další ztráty gamu třetí set a následně si vynutil i rozhodující sadu. V jejím závěru však ztratil dvakrát servis a poprvé v kariéře Chardymu podlehl. Předchozích pět zápasů nad o rok mladším Francouzem přitom vyhrál. Čtvrtfinalista letošního Australian Open zaznamenal už pátou porážku za sebou a ani na čtvrtý pokus se nedočkal první letošní výhry na antuce.

(red)