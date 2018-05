Návrh nad zlato

Piráti jsou dobrý tým. Sice, pokud jde o historické znalosti, tak občas pokulhávají, ale zřejmě, když některá dějepisná látka byla ve škole probírána, právě chyběli. Takže jim není třeba nic vyčítat. Možná, že jsou jen zrcadlem současné mladé generace, která je vychovávána nově, s cílem »urvi si, co můžeš«. Prostě Darwin měl svým »objevem« »přirozeného výběru« pravdu. Možná. Vlastně určitě.

Jejich nápad na tzv. transparentnost a tedy na odtajnění smluv státních podniků. Tedy, když prý, podle poslední verze jejich návrhu, kdo bude mít zájem, o to požádá. Jinými slovy, když soukromá konkurence bude potřebovat vědět, za kolik to či ono si státní podnik pořídil, kde jednal a s kým, požádá vedení státní firmy, třeba ČEZ či Budvaru, aby jí předalo potřebné informace, při čemž onen dotazovatel se o svých vlastních obchodních jednáních s onou státní firmou, ani o cenách ap., dohadovat nebude. Tak jako »na tácu« dostane informace, které se platí zlatem, a bude-li chtít, onen státní či komunální podnik postupně zničí, ať již cenami, transakcemi, podplácením, ovlivněním subdodavatelů či partnerů onoho státního podniku. Tak bude postupovat do té doby, než zmíněný podnik mu v jistých případech »padne do klína«, anebo se zhroutí. To všechno podle »pirátských« zákonů.

Přiznávám, že jen tyto jejich názory mně umožnily pochopit, proč se strana nazývá Piráti. Už nejde o bukanýrské doby, kdy pirát Morgan se honil za obchodní plachetnicí. Posunuli jsme se do moderní doby. V ní se lze správnými transakcemi dostat k takovým majetkům, o jakých se zmíněnému Morganovi mohlo jen zdát. Lupičem se lze totiž stát i s bílými rukavičkami nebo ve svátečně vyžehlené košili, v níž se chodí do Poslanecké sněmovny.

Nevím, kdo je autorem takového zákona, jaký navrhují Piráti. Nechce se mi věřit, že je z jejich hlavy. Jsou příliš jednoduší a tento nápad »váží tunu zlata«. Pokud by byl Sněmovnou odsouhlasen, pak i pro Piráty se jistě cihlička »z oné tuny« najde. Kapitál, když mu někdo umožní, aby se obohatil »nad plán«, dokáže být vděčný.

Milan ŠPÁS, místopředseda OV KSČM Hradec Králové