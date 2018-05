Co znamená volič pro českého politika? Nic!

Koalice - nekoalice, vláda - nevláda, migrace - nemigrace. Co teď hýbe tuzemskou politickou scénou? Je to snaha politiků prospět obyvatelům této země? Nebo něco jiného? Soudím, že spíš to druhé.

Vnímám se silnou nevolí spektakulární exhibování zvolených politiků, kteří (po dosažení parlamentní mety) rázem dospěli k názoru, že je lepší se zabývat virtuálními problémy, než řešit ty problémy skutečné.

Rád bych se zeptal těch šéfů politických stran, které nyní dělají mrtvé brouky, zda jsou přesvědčeni, že toto je v zájmu jejich voličů? Volby proběhly, zapomeňte. Nyní už platí jen to, co chceme my, a nikoliv přání vaše. Vymámili jsme vaše hlasy a tím vaše role skončila. Ostatně tak jako po každých volbách. Politici už mají fofr. Musí si najít výnosné trafiky ve správních či dozorčích radách. Na voliče jim pak čas logicky nezbude. Jistě, ne každý politik je takový a rozhodně nechci všechny házet do jednoho pytle. Těch, kteří ve voličích nevidí jen schody k blahobytu, je ještě dost.

Co mě tedy vede k této úvaze? Naprosté mentální vykolejení některých politických stran, které se teď nechávají zviditelnit (bohudíky, budou pak mít z ostudy kabát) naprosto neuvěřitelným způsobem.

Totiž podáním žaloby za vlastizradu na prezidenta. Výkřik politických nul. Barnumská mediální kampaň to ihned voličům vemlouvavě do omrzení pere do hlavy. Na scéně se objevuje opět novičok. Tedy látka, o které neměl donedávna nikdo povědomost. A jsou tu i rázem nově zrození chemičtí experti. Ale kdo chce psa bít, hůl si najde vždy.

Zesiluje i neustálé mediální napadání prezidenta Zemana, které je už, bohužel, českým a moravským folklorem, v Evropě nevídaným. Prezident měl - dle soudu některých marginálních politických stran - tu smělost, že svůj neeuroatlantický názor na tento problém řekl veřejně.

To rovněž učinil i ředitel příslušného výzkumného ústavu. Ten se záhy dočkal své odměny za odklon od »jediného správného názoru«. Bleskem jej vymetli z funkce, což u prezidenta republiky jaksi nejde. A tak nastoupili »Krhounkové« a »Mazánkové«, aby se s vrozenou servilností a ideologickou zaslepeností ujali své role škodičů.

Ani naše mediální scéna nezůstala pozadu. Nejprve je novičok démonickou látkou, která dokáže spolehlivě masově zabíjet. Každý kontakt s ním je prý vždy smrtelný. Kde jsem se to dozvěděl, kde beru tu smělost toto veřejně tvrdit? Odpověď není kupodivu složitá. Pouze cituji, co bylo nedávno mnohokrát zveřejněno v našem tisku.

Bývalý ruský agent však úkladný putinovský atak této supernebezpečné látky jaksi přežil. A že se prý zázraky nedějí… O jeho dceři se snad není nutno zmiňovat vůbec.

Ale problém je nastolen a »Krhounko-Mazánkové« pilně plní roli mouřenína. Ale kde je obyčejný občan? Koho ten zajímá? Většinu volených politiků zřejmě ne. V parlamentu je spousta neprojednaných zákonů, ale páni politici budou mlátit prázdnou slámu »novičok«.

Volič nezajímá ani zakopané politické strany či podivuhodná politická uskupení na samé hranici volitelnosti. Ani mesiáše Miroslava Kalouska, onu provařenou mediální star. Vojáka bez vojska.

Vladislav KOPAL, kandidát KSČM do Senátu ve volebním obvodu č. 23 Praha 8