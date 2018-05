FOTO - Pixabay

Náramky pro trestance se opět odkládají

Elektronické náramky pro vězně se v praxi nezačnou využívat letos na jaře, jak ministerstvo spravedlnosti původně odhadovalo.

Probační a mediační služba podepsala smlouvu s vítězným uchazečem výběrového řízení, firmou SuperCom, loni v září. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) pak nejprve věřil, že zařízení by se mohlo začít využívat na přelomu letošního února a března. Později ministerstvo uvádělo, že se tak stane »v jarních měsících«. Při dubnových interpelacích ve Sněmovně odhadl Pelikán start ostrého provozu »do měsíce, do dvou«.

»Oproti původnímu harmonogramu testuje ministerstvo spravedlnosti a Probační a mediační služba elektronický monitorovací systém déle, než jsme předpokládali,« připustila Lucie Machálková z tiskového oddělení ministerstva. »Pro resort je klíčové, aby systém po zavedení do praxe fungoval spolehlivě,« zdůraznila.

Podle ministerstva jsou nyní náramky před poslední fází testování. »Specialisté elektronického monitoringu jsou připraveni, soudci a státní zástupci proškoleni. Čas zbývající do spuštění ostrého provozu využíváme ke zpřesnění spolupráce Probační a mediační služby s monitorovacím centrem a k dokončení interních metodických postupů,« doplnil úřad. Doplnila, že ostrý provoz by měl být spuštěn v červenci.

Vybrat dodavatele technologie, která má kontrolovat především pachatele odsouzené k trestu domácího vězení, trvalo státu osm let. Za pořízení náramků a za šestiletý provoz monitorovacího centra zaplatilo ministerstvo 93 milionů korun. Náramky nahradí dosavadní namátkové kontroly prováděné probačními úředníky. V některých případech by zařízení také měla monitorovat obviněné, kteří by jinak skončili ve vazební cele.

(ng)