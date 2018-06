Tristní stav na dálnici D1 a mýtné aféry

Když před lety experti z Českého a Slovenského dopravního klubu upozornili, že v důsledku podivné státní dopravní politiky je nejstarší česká dálnice Praha – Brno, zprovozněná v letech 1971-80, v havarijním stavu, byla to prý pomluva. Nejotrlejší vyhrožovali i soudem. Problém je, že po letech havarijní stav na D1 muselo přiznat i ministerstvo dopravy.

Je to prý tak vážné, že všechny silniční nadjezdy nad D1 mezi Brnem a Mirošovicemi u Prahy je nutné pro havarijní stav strhnout a nahradit novými, širšími (pro 2x 3 pruhy na místo dosavadních 2x 2 pruhů). Daňoví poplatníci prý mají zachovat klid, navíc prostavěné miliardy korun zvyšují hrubý domácí produkt a tím i prosperitu, zvláště pak stavbařů.

Kde jsou časy »reálného socialismu«, kdy Československo v údržbě a opravách silniční a dálniční sítě nemělo větší dluhy. Státní dopravní politika byla vyrovnaná ve věci údržby a oprav versus nové rozvojové investice i ve smyslu dopravně oborovém. Po roce 1989 přišli fanatici silniční dopravy a hlavním tématem státní dopravní politiky se stala výstavba dálnic za jakoukoliv cenu s nevyřčeným předpokladem »ostatní může chcípnout«. Nejen železnice, ale také silnice zvláště pak ty venkovské.

Po roce 2000 to vyřešili přesunem silnic 2. a 3. třídy s minimem peněz na kraje, ať za ně zodpovídají místo státu. Že se stav těchto silnic nezlepšil a že leckde připomínají tankodrom? To je mocným pánům v Praze šuma fuk, jako by na venkově ani nežili lidé. V posledních letech stát rozděluje na krajské silnice navíc kolem tří miliard korun ročně. To ale stačí jen na nezhoršování stavu. Peníze krajů jdou obvykle na silnice 2. třídy s tím, že na silnice 3. třídy se i nadále často nedostává.

Proč by Ťok neměl a

proč měl odstoupit

Potřeba elektronického výkonového zpoplatnění zejména na dálnicích České republiky se nezpochybňuje. Problém je, že ministr dopravy v letech 2002-06 Milan Šimonovský (KDU-ČSL) nastavil podmínky výběrového řízení na dodavatele tohoto zpoplatnění tak, že šanci vyhrát měl jen málo efektivní mikrovlnný systém (s bránami), zatímco perspektivní družicový systém byl bez šance. Byl to skandál, ale prošlo mu to. Systém s bránami je jistě funkční, ale drahý a jen málo efektivně rozšiřitelný. U něj již zůstalo. Smlouva s Kapschem se za podivných okolností prodlužovala.

Současné výběrové řízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ruší se zdůvodněním, že na fleškách nebyly předány stejné datové soubory (tomu se odborníci vesměs vysmáli) a že podmínky jsou nastaveny ve prospěch satelitní technologie. Zvýhodnění satelitní technologie má spočívat ve skutečnosti, že se zpoplatněné úseky mají rozšířit asi o 900 kilometrů, zatímco technologicky neutrální hranice je asi 450 km. Ptám se, zda chceme efektivní systém elektronického výkonového zpoplatnění přepravních výkonů v silniční dopravě, nebo chceme platit za zastaralý systém jako mourovatí?

Vedení ministerstva dopravy jistě udělalo chybu, když neřeklo hned, že cílem je společensky efektivní systém elektronického výkonového zpoplatnění a že technologickou neutralitu nemůže garantovat. Ale rušit s takovým zdůvodněním velký tendr za deset miliard?

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO 2011) se v této souvislosti rozhodl rezignovat, nechce být v příští vládě. Věděl bych o řadě jiných věcí, které by v demokratické společnosti vedly k výměně ministra dopravy, od pokračujícího zanedbávání údržby a oprav silnic a železnic přes prosazování dopravně neodůvodněných nebo silně konfliktních staveb dopravní infrastruktury, snahu zlikvidovat lokálku přes České středohoří až po tutlání příčin obřího sesuvu půl miliónu kubíků hornin na rozestavěnou dálnici D8 absurdní žalobou na kamenolom Kubačka. Pravdou zůstane, že posuzování vlivů na životní prostředí, později zrušené územní rozhodnutí, stavební povolení i vlastní stavba dálnice přes České středohoří kromě hory nezákonností velmi vysoké riziko obřího sesuvu okázale ignorovaly až do chvíle, kdy k sesuvu došlo.

Jan ZEMAN

ILUSTRAČNÍ FOTO - ŘSD