Arkadij Babčenko. REPROFOTO ČT

Kyjev předvedl provokaci a cirkus

Mezinárodní organizace Reportéři bez hranic (RSF) ostře kritizovala postup ukrajinských úřadů v případu kolem ruského novináře Arkadije Babčenka.

Ukrajinská tajná služba SBU ve středu oznámila, že vraždu novináře, o níž v úterý informovala média, předstírala, aby odhalila údajné ruské iniciátory zločinu. Kauza vyvolala smíšené reakce i mezi ostatními novináři po celém světě.

»Reportéři bez hranic vyjadřují své nejhlubší rozhořčení v souvislosti s manipulací ukrajinských tajných služeb, což je novým krokem informační války. Pro vládu je vždy velmi nebezpečné hrát si s fakty, zvláště pak využívat novináře pro své falešné zprávy,« napsal na svém Twitteru generální tajemník RSF Christophe Deloire.

Mezinárodní organizace Výboru na ochranu novinářů (CPJ) postup Kyjeva označila za bezprecedentní a požádala úřady, aby vysvětlily důvody takto drastických opatření. Podle koordinátorky evropské a asijské pobočky organizace Niny Ognjanovové plánuje výbor událost prošetřit.

Ruské tajné služby podle ukrajinské kontrarozvědky SBU nařídily útok na Babčenka. Policie prý už zadržela ukrajinského občana, který údajně z ruského popudu vraždu organizoval a sehnal jejího vykonavatele.

Postup ukrajinských činitelů kritizují i někteří novináři po celém světě. Podle nich tím Kyjev napomohl šíření falešných zpráv. »Provokace a cirkus. Samozřejmě, že okamžitě obvinili Rusko, aniž (případ) prošetřili. Ukrajina zinscenováním smrti Babčenka dala ruské státní televizi obrovský dárek,« komentoval zvláštní operaci SBU na Twitteru zpravodaj britského listu The Daily Telegraph v Rusku Alec Luhn.

»Babčenko je blbec a my všichni jsme osli, že jsme tomu uvěřili,« uvedl ruský novinář Alexej Kovaljov.

Ukrajinská vláda zinscenovala vraždu ruského novináře. Stálo to za cenu, kterou za to zaplatí? ptá se americká publicistka Anne Applebaumová v listu The Washington Post. »Cíl byl hezký: chytit vraha. Ale prostředky - předstíraná smrt a zveřejněné zprávy o ní - zmenší již tak mikroskopickou důvěru, kterou Ukrajinci mají ke své vládě a médiím,« varovala Applebaumová.

»Nikdo nepomyslel na vedlejší škody. Nikdo se nezamyslel, zda v budoucnu kdokoliv uvěří tajným službám, až příště oznámí novinářovu smrt. V zemi, kde jsou novináři skutečně vražděni, není jasné, zda kdokoliv uvěří novináři, a určitě ne Babčenkovi. Není jasné, zda zahraniční diplomaté, kteří si pospíšili s vyjádřením solidarity a komentáři, ukrajinské vládě odpustí,« upozornila.

Předseda slovenského parlamentu a koaliční Slovenské národní strany Andrej Danko ve čtvrtek uvedl:»Dotklo se mě, že hodnota lidského života byla znevážena jednáním, jehož pozadí sice může být ušlechtilé, ale celkový dojem je katastrofální. Ukrajina má zájem být členem Evropské unie. Překročila (fingováním vraždy novináře) hranici. Je to hanebné, nehorázné a nedůstojné,«. Předstírání vraždy novináře Danko označil také za cynismus největšího stupně a za divadlo. Uvedl, že z pozice šéfa slovenské sněmovny bude ve zmiňované záležitosti předstíraní vraždy novináře »důrazně protestovat« u svého partnera na Ukrajině. »Pokud je do takové show zapojen i státní orgán, považuji to za nedůstojné,« řekl šéf slovenské sněmovny.

(čtk)