Proč někteří politici nesestoupí mezi prostý lid?

Při sledování mnoha televizních debat a záznamů z jednání Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR se mnohdy nemohu zbavit dojmu, že někteří, tam léta usazení, již absolutně ztratili smysl pro realitu žití obyčejných lidí v běžném životě. Neustále se ohánějí zájmy občanů a demokracií, ale už se zapomínají na tyto zájmy a směr demokratického vývoje ptát právě oněch obyčejných lidí. Vědí vůbec, kolik stojí chléb, mléko, maso a jiné základní potraviny? Kolik stojí pracující doprava do zaměstnání a stravování v práci? Asi ne. Bylo by proto dobré, aby občas sestoupili mezi prostý lid, ze strachu třeba v přestrojení, a poslechli si, co si o nich běžní lidé myslí a jak jejich práci pro občany hodnotí.

Já to mám jednodušší, protože se mezi spoluobčany pohybuji neustále i bez přestrojení za loupežníka, poslouchám jejich názory a hovořím s nimi. Vždy večer si pak sednu a do »zelené knížky« zapíšu klady a zápory toho, co si lidé myslí a chtějí změnit.

A nezapomeňte, že 28. května 1310 opustila právě v přestrojení za stařenu Pražský hrad princezna Eliška Přemyslovna, byť z jiných pohnutek. Hezký den všem dobrým lidem!

Josef BOHATEC, kandidát KSČM do Senátu ve volebním obvodu Svitavy