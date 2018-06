Chuck Norris

Ach jo, o komedie na světové scéně skutečně není nouze, škoda jen, že jdou ruku v ruce s tragickým nádechem a jejich důsledky mohou být nedozírné. Každopádně ti šašci, kteří za nimi stojí, měli zase jednou svůj den…

Určitě jste si všimli, že Rusům v poslední době nějak ty atentáty nevycházejí. Přesněji ten, kterého podle Západu zákeřně zabijí, se umí vždy nějakým záhadným způsobem reinkarnovat. Nejprve Skripalovi, no a nyní jakýsi Babčenko, o němž jsem, přiznávám se, donedávna vůbec neslyšel, ale pozornost si zaslouží už jenom tím, že se jako jeden z mála (asi dokonce jako jediný) dokáže objevit na tiskovce uspořádané k jeho úmrtí.

Každopádně z jeho takzvané kauzy doslova vtip srší. Ukrajinci nám nyní předkládají velmi zajímavě vykonstruovanou teorii o tom, kdo si »vraždu« přes jaké prostředníky objednal, kdo byl oním najatým vrahem a kolik přesně měla stát. Tomu se říká kvalitní tajná služba. Proč ale raději najatého zabijáka nezatkli a zorganizovali »vraždu« sami? Ta konstrukce zdá se mi vcelku jakási podivná. Ostatně přitom i ukrajinský premiér ihned obvinil z vraždy Rusko, vlastně prakticky, jak je zvykem, rovnou samotného Putina. Asi ho holt jeho tajné služby neinformovaly o svém naprosto strategicky geniálním tahu…

Ale co, řekněme si to na rovinu. Dělají z nás prostě blbce, a už se to ani nepokoušejí zakrývat. Byť naštěstí tentokrát ze sebe udělali blbce spíše oni sami i se svými mediálními žoldáky, kteří ihned přispěchali s články a komentáři odsuzujícími za neexistující atentát Rusko. Alespoň je vidět, jak lehce se nechají bez faktů »strhnout« a na co všechno už mají připravené šablony. Ti to teď vůbec nemají jednoduché, tohle totiž jen těžko okecají, stejně jako těžko okecávají fakt, že Skripalovi po otrávení údajně nejhorším jedem na světě stále ještě žijí.

I když ono se vlastně nějaké to vysvětlení vždycky najde. Jedno, a nejspíš to skutečně nejpravděpodobnější, nyní odhalil kamarád (brzo bude určitě na všech titulcích): »Tak už vím, jak to bylo s tím novičokem. Zeptali se Chucka Norrise, jestli je možné tuto otravu přežít. Tvrdí, že to možné není, ale přiznává, že Skripalovy to kdysi dávno naučil…«

Tomáš CINKA