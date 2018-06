Jedině já mám pravdu

Současná pravice, tedy strany tzv. Demokratického bloku, využije každé příležitosti, aby ukázala, jak je frustrovaná výsledkem prezidentských voleb. Každá příležitost se hodí, aby dehonestovala prezidenta Zemana. Naštěstí rozumné síly v Poslanecké sněmovně takovým divadlům zabraňují, i když ne vždy se jim podaří výlevům Kalousků a dalších zabránit. Jak sleduji Poslaneckou sněmovnu, tak Piráti se začali projevovat jako součást pravice, i když o sobě tvrdí, že jsou proti rozdělení lidí napravo či nalevo. Něco takového, kdyby se jim podařilo naplnit, by bylo politickým unikátem.

Včera šlo o kauzu novičok a názor prezidenta vyslovený v televizní debatě na stanici Barrandov. Zda o tom měl Zeman mluvit, nebo neměl, je jiná věc. Ale ve skutečnosti látka, jež měla otrávit bývalého ruského agenta hrajícího minimálně na dvě strany, se u nás skutečně objevila. Bylo to naprosto správné, protože máme-li se bránit nějakému nebezpečí, musí se vědět jak. Jde však o slova. Namísto zkoušela se zřejmě mělo říci testovala, namísto vyráběla mělo být použito slovo vyrobila, namísto novičok se mělo mluvit o jedu s číselným kódem, kterému kromě některých chemiků stejně nikdo nemůže porozumět. A byl by pokoj.

Prý jsme tak zpochybnili tvrzení Společenství, paní Mayové a dali do rukou Rusku zbraň. To totiž tvrdí nejen, že právě ono se Skripala nepokusilo zabít, ale pokud někdo jed proti němu použil, nemohl to být ani novičok, protože ten je opravdu vraždící. Toto stanovisko před několika dny na Seznamu.cz dokonce potvrdil jeden český, velmi fundovaný expert. Jeho názor byl pro jistotu stažen tak rychle, že ti, co poněkud s přečtením posečkali, už nemají co číst.

Snaha napadat prezidenta za cokoli, včetně dětinského pokusu několika senátorů ho obvinit z velezrady, je jen důkazem neschopnosti pravice přijmout porážku. Slovo »demokratická«, mající v názvu či ohánějící se jím při každé příležitosti, jen dokazuje, jak lživí jsou. Protože demokracie znamená podřídit se většině, a to ony strany nemohou. Jsou totiž vyvolené a jedině schopné »skutečnou demokracii« zajistit, a tím splnit odkaz »božského« Václava Havla. Podle jeho vzoru uznávat jen sami sebe a jimi vytvářenou představu demokracie. Ta totiž začíná u slov, »já mám pravdu a ten, kdo říká něco jiného, nejen že pravdu nemá, ale není ani demokrat«.

Josef ŠENFELD