Hádka o novičoku? Jde spíš o prezidenta ČR!

Mimořádná schůze Sněmovny k novičoku se nakonec nekonala. Nemohla. Svou přítomnost elektronicky nepotvrdila část přítomných, takže jednání nebylo usnášeníschopné. Úplně přesně řečeno – ti, co zasedání iniciovali, nebyli v plném počtu.

Do elektronického hlasovacího zařízení se neregistroval dostatečný počet poslanců, Sněmovna nebyla schopna hlasovat. Předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) proto jednání přerušil »na neurčito«, do dohody předsedů poslaneckých klubů.

Ačkoli schůzi iniciovali zástupci Pirátů, ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL, kteří mají dohromady 70 zákonodárců, mnohým z nich se ráno nechtělo vstávat. K tomu, aby byla schůze usnášeníschopná, bylo zapotřebí nejméně 67 poslanců. Mnozí z opačné strany spektra, kteří po mimořádné schůzi nijak neprahli, do práce přesto přišli včas. To se týká třeba komunistů, kteří sice seděli na svých místech, ale elektronicky přítomni nebyli. Důvod vysvětlil novinářům místopředseda sněmovny, předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Schůze Sněmovny k novičoku měla podle něj sloužit k pomlouvání prezidenta republiky Miloše Zemana. Odmítl kritiku pravice, že se nepřihlášení poslanci dopustili obstrukcí, podle něj jsou obstrukce součástí politické práce. »Klub KSČM neměl zájem na tom, aby pod jiným názvem probíhala schůze, která má sloužit pouze k pomlouvání prezidenta republiky,« řekl Filip novinářům. Mimořádná schůze by měla být označena podle něj cílem, jakého chtějí dosáhnout ti, kdo ji svolávají. Odmítl kritiku za obstrukce. »Obstrukce je součást politické práce. Zažili jsme ji za léta ve Sněmovně různým způsobem z různých politických stran. ODS nebo TOP 09 se nemohou divit, že vzhledem k tomu, jak se chovaly v minulosti, jejich nápady nepodporujeme,« řekl Filip. Ač se schůze k novičoku nekonala, k problému se diskutovalo hodně.

Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek prohlásil, že Zemanovy výroky byly vzkazem do Kremlu, jak za něj bojuje. Poukázal na to, že je využila ruská propaganda. Sněmovna je podle něj tou správnou autoritou, aby uvedla záležitost na pravou míru. Vít Rakušan (STAN) navrhovaný bod lidovců podpořil jako možnost učinit definitivní tečku v kauze novičok. Podle předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury by usnesení k novičoku měla přijmout Sněmovna jako celek, nejen její zahraniční výbor a komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství.

Naopak proti návrhu KDU-ČSL se vyslovili Helena Válková (ANO) a Leo Luzar (KSČM), podle něhož jde o humbuk. »Cílem byl, je a ještě dlouho bude prezident Zeman,« řekl.

Kritice čelil předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) za to, že mimořádnou schůzi odročil, aniž by se snažil o dohodu klubů. Vondráček se bránil slovy, že postupoval standardně. »Jestli se nesejdete v potřebném počtu, předsedající nemůže nic jiného dělat,« vzkázal klubům, z nichž vzešel podnět ke svolání schůze k novičoku.

Když potřební přítomní jsou mimo

Debatu o jedu novičok podle iniciátorů schůze, která se nakonec nekonala, rozvířil prezident Miloš Zeman, když prohlásil, že podle zprávy, kterou mu dodali vojenští zpravodajci, se novičok v ČR v malém množství vyráběl a testoval. Látkou typu novičok byl v březnu ve Velké Británii údajně otráven dvojitý agent Sergej Skripal. Británie za viníka útoku označila Rusko, které následně uvedlo, že jed mohl pocházet i z ČR. Zemanova slova o výrobě novičoku v ČR popřeli vládní činitelé i sněmovní a senátní výbory. Sněmovní komise pro kontrolu činnosti vojenského zpravodajství uvedla, že se uskutečnila pouze laboratorní mikrosyntéza pro výzkumné a ochranné účely, která není podle mezinárodní úmluvy považována za výrobu. Komise vyzvala Zemana, aby »zachovával utajovaný režim zpravodajských informací«.

Lidovci navrhli, aby se o jedu novičok debatovalo na pokračující řádné sněmovní schůzi. Neuspěli. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek poukazoval na to, že prezident i premiér citovali ze stejných dokumentů zpravodajských služeb. »Je v nich jasně napsáno, že se v ČR žádný typ novičoku nevyráběl, neskladovat a nevyvíjel,« zdůraznil Bělobrádek, který předsedá sněmovní komisi pro kontrolu činnosti BIS.

»Poslanci ANO, SPD, KSČM a ČSSD nasadili nový a bezprecedentní chvat – nepřihlásili svou přítomnost, tudíž nebyla Sněmovna usnášeníschopná a schůze byla přerušena na neurčito, to je navždy. Hrůza z pravdy zjevně probouzí mimořádnou kreativitu,« komentoval situaci na Twitteru předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Podle šéfa klubu KDU-ČSL Jana Bartoška byly v sále minimálně dvě třetiny poslanců – jím nevyřčená otázka však zní – kterých? Všichni poslanci, kteří požádali o svolání mimořádné schůze k případu novičok a v sálu se nacházeli, do hlasovacího systému přihlášeni podle Bartoška byli. Zřejmě se přehlédl. Hlasovací zařízení se dá těžko obelhat. Maximální počet 39-40 přítomných poslanců, kdy Sněmovna nebyla usnášeníschopná a tudíž nemohla jednat ani hlasovat, je přece vždy méně než 55 členů Sněmovny, kteří žádost o mimořádnou schůzi podepsali. Otázkou zůstává, proč na ni iniciátoři schůze nepřišli?

Problém to opravdu je

Místopředseda klubu ODS Marek Benda pokládá za legitimní, že existují poslanci, kteří přijdou do práce a do elektronického systému se nepřihlásí. »Postup předsedajícího, který po šesti minutách přeruší schůzi, aniž by se pokusil svolat jednání o dalším postupu, už za úplně legitimní nepočítám,« řekl Benda.

Místopředseda poslanců KSČM Leo Luzar v diskusi mj. poznamenal, že ve vystoupeních se používá usnesení komisí pro kontrolu zpravodajských služeb. »A já tady znovu říkám, že to usnesení je špatné, protože se odvolává na něco, co v Úmluvě o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení vůbec není uvedeno, čili uvádí ty, kteří s tímto usnesením budou pracovat a kteří by pro něj chtěli třeba i hlasovat, v omyl,« zdůraznil. A to je závažná věc. Myslí si proto, že by se »tato komise měla znovu ke svému usnesení vrátit a minimálně v této jedné věci, tj. odvolávce na mezinárodní smlouvu, by ho měla opravit,« uvedl.

Poslanci se tedy nedostali k jednání o výrocích prezidenta Miloše Zemana o jedu novičok. Na následující řádné schůzi se poté lidovcům nepodařilo zařadit tento bod do programu. Proti byli zákonodárci ANO, SPD, KSČM a ČSSD.

Podle Víta Rakušana (STAN) přistoupila »koalice ANO, SPD a KSČM, podporovaná sociálními demokraty« k obstrukcím, které nemají obdoby. Předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek mluvil o bojkotu a strachu poslanců, kteří se nepřihlásili, z prezidenta. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek označil postup nepřihlášených poslanců za hrůzu z pravdy. Předseda KSČM Vojtěch Filip hájil postup komunistických poslanců, kteří se nepřihlásili, podle něj je obstrukce součástí politické práce

(ku, jad)