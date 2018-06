Litva a Rumunsko zaplatí

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku rozhodl, že v případu tajných věznic CIA v Litvě a Rumunsku byla porušena práva stěžovatelů.

Země musí každé z obětí zaplatit odškodné ve výši 100 000 eur (2,6 milion Kč), jednomu ze stěžovatelů rovněž 30 000 eur (775 000 Kč), které vynaložil na soudní řízení. Druhý o vrácení těchto nákladů nežádal, informoval štrasburský soud v tiskové zprávě.

Soud uvedl, že porušen byl mimo jiné článek 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, který hovoří o zákazu mučení, i články 5 (právo na svobodu a osobní bezpečnost), 8 (právo na respektování rodinného a soukromého života) i 13 (právo na účinné opravné prostředky).

Saúdský Arab Abdar Rahím Našírí a Palestinec saúdskoarabského původu abú Zubajdá se na soud obrátili s obviněním, že je CIA mezi lety 2004 a 2006 tajně přepravila do vězení v Litvě a Rumunsku, kde byli podrobeni mučení.

Štrasburský soud řešil již v roce 2014 a 2015 podobný případ, kdy se na něj oba stěžovatelé obrátili kvůli jednání Polska, které rovněž umožnilo zřídit na svém území tajnou věznici. Tehdy soud rovněž rozhodl, že vláda ve Varšavě musí oběma mužům vyplatit 100 000 eur jako odškodné.

Evropský soud pro lidská práva včera uvedl, že v případech abú Zubajdá a Našírího v Litvě a Rumunsku, byly mezi únorem 2005 a březnem 2006 využity tajné věznice a stěžovatelé v nich byli zadržováni. Litevské i rumunské úřady podle verdiktu věděly o tom, že je CIA podrobí zacházení, které není v souladu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv. Obě země navíc dovolily, aby byli muži přemístěni do dalších věznic v Afghánistánu, kde byli rovněž podrobeni špatnému zacházení. Země by podle soudu měly rovněž vyšetřit všechny okolnosti případu a v případě, že to bude nutné, potrestat osoby, které jsou za porušení práv zodpovědné.

