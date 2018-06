USA musí odejít

Spojené státy musí opustit Sýrii a v případě selhání rozhovorů s arabsko-kurdskými silami SDF hrozí vojenská konfrontace.

V rozhovoru pro ruskou televizní stanici RT (Russia Today) to prohlásil syrský prezident Bašár Asad. Na otázku, zda by se mohl vyjádřit k tomu, že ho americký prezident Donald Trump nazval zvířetem, Asad odpověděl: Jste tím, co říkáte.

Americké síly musí Sýrii opustit, a také se to stane, uvedl syrský prezident, přičemž zapojení USA v Sýrii přirovnal k americké invazi do Iráku. »Přišli do Iráku, aniž by na to měli právo, a koukejte, co se jim stalo. Musí se poučit. Irák není výjimkou a Sýrie není výjimkou. Lidé už nebudou v tomto regionu dál akceptovat cizince,« řekl.

Syrský prezident se také vyjádřil k místním spojencům USA - Syrským demokratickým silám (SDF), přičemž pohrozil vojenskou konfrontací v případě selhání diplomatické cesty. Navrácení území kontrolovaného SDF bude nejprve předmětem rozhovorů, a pokud tato jednání budou neúspěšná, osvobodíme oblasti vojensky, uvedl Asad.

(čtk)