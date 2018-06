Slavnostní křest e-shopu Popasta

Nejlepší kuchyně ze sedmi koutů světa

Tolik známých tváří na jedné akci se často nevidí! V bezkonkurenčně největším počtu osobnosti dorazily na oslavu 25. výročí Potten & Pannen - Staněk, která se konala v klubu MECCA. Blahopřát k narozeninám přišly slavné tváře Tereza Brodská, Veronika Freimanová, Zdeněk Pohlreich, Chantal Poullain a mnoho dalších, kteří si tuto TOP událost nenechali ujít!

Společnost zde představila exkluzivní koncept e-shopu Popasta, na němž najdete špičkové pomocníky do vaší kuchyně. Tato česká firma si klade za cíl vnést do domácností kulturu kvalitního, zdravého a nápaditého vaření.

O to, aby na tento večer jen tak nikdo nezapomněl, se postaral choreograf Yemi A. D. se svým týmem. »Program tohoto narozeninového eventu začal vznikat v mém týmu přesně před třemi měsíci. Club Mecca jsme přetvořili na street food festival, kde se spojily ty nejlepší kuchyně ze sedmi koutů světa. V čele s kuchařskými esy a autentickou dekorací,« informoval Yemi. V našlapaném programu své místo měla česká indie-popová kapela Lake Malawi se zpěvákem Albertem Černým nebo americký celosvětově známý producent Chris Cox, který mixuje hudbu i pro Madonnu! Dalším zahraničním vystupujícím byl americký zpěvák Peyton, ten již v minulosti v naší zemi zpíval a publikum si podmanil svou pozitivní energií.

Velkým pokušením byl pro hosty bohatý catering připravený známým kuchařem Filipem Sajlerem. Co považuje za největší lahůdku večera? »Z české kuchyně to bylo rozhodně kachní prso s žemlovým knedlíkem a cibulovým chutney. Hosté si velmi chválili krevety s arašídovou omáčkou a hovězí tatarák s kopřivovým pestem,« řekl Sajler.

Pohlreich: Miluji nože!

Odborník na kuchyni Zdeněk Pohlreich prozradil, jak by on sám charakterizoval význam P & P pro český trh. »Je vždy dobře, když se někomu podaří dostat na trh špičkové zboží, tak jako je to v případě Potten & Pannen, to je jasné. Ukázat skutečně kvalitní věci považuji za klíčově důležité,« uvedl Pohlreich a dále prozradil, které kuchyňské pomůcky má nejraději. »Jako profesionální kuchař samozřejmě miluji kvalitní nože!«

Na slavnostním eventu jste mohli dále potkat Terezu Brabcovou, Terezu Brodskou, Kateřinu Brožovou, Jana Cinu, Jana Dolanského, Ludmilu Finkovou Genzerovou, Veroniku Freimanovou, Elišku Haškovou, Hanu Holišovou, Markétu Hrubešovou, Ivanu Jirešovou, Kateřinu Klausovou, Kristinu Kloubkovou, Jirku Kocurovou Abrham, Bereniku Kohoutovou, Vlastinu Kounickou Svátkovou, Davida Krause, Anetu Krejčíkovou, Ivu Kubelkovou, Vendulu Křížovou, Osmanyho Laffitu, Barboru Mottlovou, Pavla Nečase, Denisu Nesvačilovou, Kateřinu Neumannovou, Sandru Novákovou, Lumíra Olšovského, Lukáše Pavláska, Denisu Pfauserovou, Chantal Poullain, Radku Rosickou, Pavlínu Senič, Emmu Smetanu, Adélu Srncovou, Petru Svobodu, Anetu Vignerovou, Pavlu Vitázkovou, Petru Eliáš Volákovou, Helenu Vondráčkovou či Jitku Zelenkovou.

(mac)

FOTO - Potten@Pannen