Co by to »demokrat« Petr Fiala vlastně chtěl?

Jen pár minut jsem na ČT24 v nedělním programu Týden v politice poslouchal předsedu občanských demokratů Petra Fialu v rozhovoru s blondýnou o naší současné vládní krizi a už v minutě první jsem pochopil, oč mu jde. Takže je to takhle: Podle něj jsou strany komunistická a SPD strany extremistické, které by jako »extremistické« měly být z jakéhokoli rozhodování o budoucí vládě či její politice vyřazeny, nemělo by se s nimi vůbec počítat, měly by být v parlamentu jen »jako«, ale k ničemu by se neměly pouštět, zvláště pak ne k žádnému rozhodování, měly by fungovat jen jako živé mrtvoly, a vítězná strana ANO by pak s těmito stranami, jako stranami »extremistickými«, neměla absolutně o ničem diskutovat, na nic se jich ptát, a pokud by chtěla s někým ve Sněmovně jednat, pak by to v podstatě měly být jen strany tzv. Demokratického bloku, to znamená občanští demokraté, TOP 09, lidovci a STAN.

Protože jen tyto strany jsou solí demokracie v tomto státě. A to proto, že jen je volili ti správní plnohodnotní občané, kdežto komunisty, SPD a zčásti i sociální demokraty volila jen jakási čeládka národa, spodina, nýmandi republiky, lidé nevzdělaní, sebranka, které by se přístup k volbám měl - kdyby byl rozum - zakázat. V tomhle je totiž tragický kaz demokracie, že může volit kdekdo, čeledíni, pomocnice v domácnosti, dělňoši, lidé, kteří o politice vědí houby, a pak věci u nás vypadají, jak vypadají. Zvolí se prezident, který nikdy zvolen být neměl, do Sněmovny nalezou komunisté, co by málem dali lidem možnost hlasovat i o naší věčné a posvátné přináležitosti k euroatlantickému společenství, nalezou tam okamurovci, kteří by ke každé pitomosti volali lid, aby o ní v referendu rozhodoval, extrémizmus prostě kvete v těch nejkřiklavějších barvách a praví demokraté, jako jsou ti sdružení v Demokratickém bloku, na tuhle spoušť hledí, volají po nápravě, po návratu k pravé demokracii, vysychá jim tím voláním v hrdle – a nákaza se přesto šíří dál. A kdyby nebylo oněch skvělých a jedinečných našich mediálních tribun, jako jsou televize, rozhlas a tisk, sloužících díkybohu jen pravým a skutečným demokratům a extremisty všeho druhu od svých prahů ženou jako škodnou, resp. je likvidují už ve vrátnicích, kdoví, jak by to s naší demokracií u nás dnes vůbec vypadalo.

Tak volá do duše národa Petr Fiala a já vsadím boty, že ten chlápek si o sobě myslí, že je demokrat.

Lubomír MAN