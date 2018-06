Hejno kachen divokých

V úterý úkladně v Kyjevě »zavražděný« ruský novinář Arkadij Babčenko ve středu vstal z mrtvých. Zázraky přírody anebo boží se zřejmě dějí. Ukrajinská tajná služba SBU, která celou akci zinscenovala, však uvedla, že vraždě zabránila.

Daleko zajímavější než to je fakt, že tyto fake news bez nějaké kritiky a ověření použitelnosti přebírají instituce a organizace, které by měly být nad věcí. Gay pornoherec Jakub Janda má zřejmě v Evropských hodnotách hodně náročné práce, že nestihl včas zasáhnout a své chlebodárce varovat před hybridní válkou z Ukrajiny.

Předně Evropská unie, Británie a Německo vyzvaly k rychlému objasnění vraždy ruského opozičního novináře. Aby toho nebylo málo, k protiruské kampani se přidal i Evropský parlament: »Evropský parlament požaduje plné objasnění Babčenkovy smrti, aby byli potrestáni jak pachatelé, tak i ti, kdo si vraždu objednali,« uvedl předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani během zasedání ve Štrasburku.

Bohužel pátá kolona prozápadních zrádců vlasti v čele s TOP 09 a zbytků pravice, k níž se přidala část ČSSD, opět hystericky požaduje špinit Rusko a našeho prezidenta republiky. A to na půdě Poslanecké sněmovny.

Ukazuje se však, že pravda vítězí, a to bez ohledu na geografii. Chápu, že jedné paní přijde výhodnější být v omylu s Anglií, než být v pravdě s Ruskem. Ředitel ruské tajné služby FSB Alexandr Bortnikov popřel, že by Rusko mělo jakýkoliv podíl na vraždě ruského opozičního novináře Arkadije Babčenka. »Je to naprostý nesmysl,« řekl Bortnikov pro agenturu Interfax. Podle Bortnikova se jedná o jasnou provokaci stejně jako v případě otrávení bývalého ruského agenta Sergeje Skripala. Pravda nezná hranic a nyní je zcela zřetelně v Moskvě.

Úplnou perlou bylo konání českého PEN klubu. Vlezdoprdelkové v protiruské kampani pochopitelně vraždu, která se nestala, odsoudili. Nicméně se jako naprosto nezávislí odborníci na pravdu pokusili zorganizovat pietu, kdy Babčenkovu památku bylo možné ve středu uctít od 19.00 hodin u ruského velvyslanectví v Praze.

Tedy v době, kdy byla celá vražda dementována. Článek jsem napsal krátce před touto akcí, kdy se v Praze proslýchalo, jak novináři sdružení v českém PEN klubu zoufale sháněli hejno kachen, které na akci plánovali vypustit.

Zdeněk MILATA