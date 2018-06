Trvalá neschopnost vlády čerpat z fondů EU varuje!

Nevím, zda je to nějaký úmysl, ale v posledních měsících se prakticky vůbec nehovoří o stavu našeho čerpání finančních prostředků z evropských fondů. Proto je zcela namístě si tuto problematiku blíže osvětlit.

Ke konci března tohoto roku bylo od počátku programového období 2014–2020 vyhlášeno celkem za všechny programy 683 výzev s předpokládaným příspěvkem EU 617 miliard korun.

V rámci vyhlášených výzev byly, k uvedenému datu, vydány právní akty o poskytnutí nebo převodu podpory v hodnotě necelých 300 miliard korun, což činí něco kolem 50 procent z celkové částky poskytnuté České republice Evropskou unií.

Na úrovni jednotlivých programů se situace ale liší. Nejvyšší podíl z celkového příspěvku vykazuje pod právními akty Operační program »Zaměstnanost« se 75 procenty, který je následován »Technickou pomocí« ve výši 58 procent a »Výzkumem, vývojem a vzděláváním« s 57 procenty. Nejnižší objem schválených právních aktů má »Rybářství« s 32 procenty, »Praha – pól růstu ČR« 43 procent stejně jako »Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost«.

Shrnuto a podtrženo, tak rok a tři čtvrtě před koncem programového období má naše země vyčerpáno průměrně pouhých 52 procent alokovaných, tedy unijně přidělených zdrojů. Tyto informace jsem převzal z odpovědi na poslaneckou interpelaci ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, což znamená, že o uvedených číslech nemůže býti žádný spor.

Problémy s čerpáním evropských peněz má ale ČR již dlouhodobě a rozličné statistiky to ilustrují celkem spolehlivě. V polovině loňského roku jsme byli v tomto ohledu dokonce sedmou nejhorší zemí v EU, přičemž ani za tohoto stavu sebevědomí příslušnému ministerstvu pro místní rozvoj nechybělo. Podle náměstkyně ministryně Olgy Letáčkové jsme v efektivitě čerpání přeskočili dokonce i Maltu a další dvě země, a to za dva měsíce, což je sice do jisté míry hezké, ale současně to znamená, že naše země byla ještě na začátku roku 2017 v čerpání finančních prostředků na »skvělém« čtvrtém místě v EU, ale od konce!

Že čerpání z fondů není ideální, přiznal na počátku tohoto roku i bývalý ministr financí, místopředseda vlády a nyní dokonce předseda vlády, i když v demisi, Andrej Babiš. Potvrdil alarmující stav s tím, že proplaceno bylo zatím jen 65 miliard korun, tedy tristních jedenáct procent z přidělené částky. Zkusme se ho však na dálku ptát: A kdo za to tedy může?

Jiří VALENTA, poslanec (KSČM)